Спортсменка из Магнитогорска установила новый мировой рекорд в жиме штанги

Самая сильная женщина России Екатерина Зайцева в экипировке подняла вес 295 кг

Сильнейшая спортсменка России Екатерина Зайцева установила новый мировой рекорд среди женщин. Девушка из Магнитогорска подняла штангу весом 295 кг на соревнованиях «Золотой тигр» в Екатеринбурге. Ей удалось сделать три рекордных подхода в экипировочном жиме штанги лежа. Магнитогорская спортсменка теперь готовится к турниру «Мистер Олимпия» в США и встрече с Арнольдом Шварценеггером, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соревнования «Золотой тигр» по пауэрлифтингу по традиции собирают сильнейших богатырей России и являются неофициальным чемпионатом мира. К этим стартам магнитогорская спортсменка серьезно и планомерно готовилась, подводя себя к пику формы. И доказала, что не случайно ранее получила титул «Самая сильная женщина России».





«Екатерина Зайцева превзошла саму себя. Это для нее был 10-й турнир за последние семь месяцев. Но она сохранила в себе силы и умудрилась на соревнованиях в Екатеринбурге установить три мировых рекорда в экипировочном жиме штанги. Сначала ей покорились 255 кг, затем 275, 285 и 295 кг. Последний вес — самый большой за всю историю женского экипировочного жима. При этом Катя весит только 82 кг, в отличие от ее основных американских спортсменок, которые тяжелее ее на 20—30 кг», — говорит тренер спортсменки Андрей Палей.

Отметим, что ранее Екатерина Зайцева блестяще выступила на открытом чемпионате Евразии по силовым видам спорта «Уральский разлом IV», который проходил в Оренбурге. Там она в жиме штанги показала результат 260 кг, выиграв соревнования. Теперь в статусе рекордсменки мира она будет готовиться к крупнейшему международному турниру по силовым видам спорта «Мистер Олимпия», который пройдет в ноябре в Орландо (США).