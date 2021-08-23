В конноспортивном клубе «Ивановское» завершился лично-командный чемпионат России по конкуру. Воспитанница челябинского «Рифея» стала серебряным и бронзовым призером чемпионата страны, сообщает Федерация конного спорта Челябинской области.
Ксения Хайрулина выступала на соревнованиях с двумя лошадьми — с кобылой Лук оф Лав и со своим основным конем Флиппербоем. С первым животным девушка участвовала в преодолении препятствий, а на втором — выступила в конкуре. В первый день спортсменка показала второй результат, а на следующий день — третий.
Перед финальным, решающим днем Ксения со своим конем были на втором промежуточном месте. Но сам Гран-при для них, по словам наездницы, сложился не так удачно.
«Одна моя ошибка повлекла за собой две другие, и в итоге мы остались только на пятом месте в абсолютном зачете чемпионата России. Конечно, я рассчитывала на более лучший результат, ведь в прошлом году мне с моим конем удалось выиграть золото», — прокомментировала старты Ксения Хайрулина.
Несмотря на результат, девушка не сдалась и продолжила работать дальше, ведь ее цель — достигнуть наивысших результатов. К слову, совсем недавно еще одна воспитанница КСК «Рифей» стала абсолютной чемпионкой на соревнованиях по выездке.
Автор: София Поромова.