Спортсменка из Челябинска стала призером чемпионата России по конкуру

Ксения Хайрулина из КСК «Рифей» заняла второе и третье место

В конноспортивном клубе «Ивановское» завершился лично-командный чемпионат России по конкуру. Воспитанница челябинского «Рифея» стала серебряным и бронзовым призером чемпионата страны, сообщает Федерация конного спорта Челябинской области.

Ксения Хайрулина выступала на соревнованиях с двумя лошадьми — с кобылой Лук оф Лав и со своим основным конем Флиппербоем. С первым животным девушка участвовала в преодолении препятствий, а на втором — выступила в конкуре. В первый день спортсменка показала второй результат, а на следующий день — третий.

Перед финальным, решающим днем Ксения со своим конем были на втором промежуточном месте. Но сам Гран-при для них, по словам наездницы, сложился не так удачно.

«Одна моя ошибка повлекла за собой две другие, и в итоге мы остались только на пятом месте в абсолютном зачете чемпионата России. Конечно, я рассчитывала на более лучший результат, ведь в прошлом году мне с моим конем удалось выиграть золото», — прокомментировала старты Ксения Хайрулина.

Несмотря на результат, девушка не сдалась и продолжила работать дальше, ведь ее цель — достигнуть наивысших результатов. К слову, совсем недавно еще одна воспитанница КСК «Рифей» стала абсолютной чемпионкой на соревнованиях по выездке.

Автор: София Поромова.