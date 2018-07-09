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/ Челябинская «особенная» гимнастка завоевала четыре медали на чемпионате мира

Челябинская «особенная» гимнастка завоевала четыре медали на чемпионате мира

Соревнования проходили в Германии.
сегодня в 20:05
  |  Спорт

Гимнастка из Челябинска Арина Кутепова привезла с чемпионата мира четыре медали всех достоинств. Спортсменка с синдромом Дауна защищала честь своей страны вместе с другими россиянками из Воронежа и Санкт-Петербурга, а всего в турнире участвовало 15 стран.

Самые сильные соперницы Арины были из Англии, Мексики, США. Россию представляли гимнасты из Воронежа, Арина представляла Челябинск, и Санкт-Петербург — художественные гимнастки, юниорки. Все спортсмены были очень сильны. — рассказала мама спортсменки Наталья Кутепова.

Арине недавно исполнилось 18, она впервые выступала в категории взрослых спортсменов. По словам тренера Григория Дубинкина, Арина состязалась в жесточайшей борьбе.

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