Скачки на Приз губернатора состоятся в Челябинской области

Соревнования ознаменуют начало возрождения Троицкого ипподрома.

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В Троицке Челябинской области состоятся региональные конно-спортивные соревнования на Приз губернатора Челябинской области, в которых примут участие не только сильнейшие спортсмены Южного Урала, но и гости из Екатеринбурга, Курганской области и Республики Башкортостан.

«Сейчас открыта регистрация участников соревнований. Предварительно, в скачках примут участие около 60 спортсменов. В программе состязаний — десять заездов, в том числе гонки рысистых и верховых пород разных возрастов, а также гладкие скачки, дистанционные заезды и другие. Для зрителей подготовлена большая развлекательная программа: розыгрыши и викторины. А также желающим будет предоставлена возможность выполнить нормативы комплекса „Готов к труду и обороне“ на специально оборудованной мобильной площадке ГТО»,— рассказал министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

Помимо Приза губернатора, лучшие конники получат призы от региональных министерства сельского хозяйства, министерства по физической культуре и спорту, главы администрации Троицка и главы Троицкого муниципального района. Кроме того, предусмотрены специальные призы для наездников на чистокровных скаковых лошадях.

Скачки запланированы на 5 сентября 2020 года на Троицком ипподроме.

Отметим, возрождать традиции конно-спортивных соревнований в регионе было решено после обращения к Алексею Текслеру владельцев скаковых лошадей из из Аргаяшского, Верхнеуральского, Троицкого и других районов области. Для этого губернатор поручил создать конно-спортивный комплекс областного уровня на базе Троицкого ипподрома. Уже сейчас ведётся подготовка проектно-сметной документации, сами работы запланированы на 2021 год. Их примерная стоимость — 120 миллионов рублей.