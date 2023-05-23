Ватерполистки команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста вошли в состав женской сборной России по водному поло. Национальная ватерпольная команда начала тренировочную подготовку на сборе в Китае, где проведет несколько игр с национальной командой, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».
От златоустовской команды в сборную вызваны сразу шесть ведущих игроков: главный бомбардир чемпионата России Белла Маркоч, вратарь Евгения Головина, а также Юлия Лаптева, Полина Попова, Дарья Бунакова и совсем юная Аниса Шарафутдинова. Программа подготовки включает в себя тренировочный процесс и шесть товарищеских встреч со сборной Китая.
«Планируется шесть игр. Утром будут совместные тренировки, вечером — матчи. Мы берем много молодых игроков, с нами летит видеоаналитик, тренерский штаб. Мы соберем информацию и посмотрим, в каком состоянии сборная находится. Сборная Китая готовится к чемпионату мира. На Кубке мира в Роттердаме и Афинах они показали хорошую игру, на равных боролись с лучшими командами мира», — рассказал «Матч ТВ» главный тренер сборной России по водному поло Сергей Маркоч.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес Согрина против мифов Суперстар