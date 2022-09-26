Семья Масиных из Магнитогорска выступила на Всероссийском фестивале ГТО В личном зачете не было равных 9‑летнему рекордсмену России



Во всероссийском финале семейного фестиваля ГТО могли принимать участие только команды, ставшие победителями региональных соревнований. В общей сложности в отборочных этапах фестиваля приняли участие свыше 11 тысяч человек, что составляет порядка 2750 семьей из более чем 60 субъектов страны. В Челябинской области вне конкуренции на таких отборочных стартах была семья Масиных из Магнитогорска. Именно она и отправилась представлять регион на всероссийский финал.



Стоит отметить, что состав команды состоит из четырех членов семьи: папа, мама, ребенок, а также бабушка или дедушка. Все они должны были выполнить испытания (тесты) ГТО для своей возрастной группы. За них все участники команды получали зачетные очки, по результатам которых и были определены самые спортивные семьи страны.



В ходе фестиваля семьи состязались в таких дисциплинах как: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, бег, стрельба из электронного оружия и плавание.



Победу в III Всероссийском фестивале ГТО одержала семья Афанасьевых из Санкт-Петербурга (1659 очков). Второе место — у семьи Замятиных из Алтайского края (1604 очка), бронза — у семьи Смирновых из Нижегородской области (1588 очков). Южноуральская семья Масиных показала итоговый 13-й результат, однако некоторые участники команды показали отличные результаты, став победителями и призерами в своих возрастных категориях.







Так, например, Артем Масин показал лучшие результаты среди участников II ступени комплекса ГТО (дети 9—10 лет) в беге на 60 м (9,57 сек), подтягивании из виса на высокой перекладине (28 раз) и прыжке в длину с места толчком двумя ногами (207 см). Высокие результаты позволили самому юному участнику южноуральской спортивной семьи победить в личном зачете среди детей II ступени комплекса ГТО, набрав 389 очков. Хорошие результаты показала и его мама Алла, которая заняла третье место в своей возрастной категории в состязаниях среди женщин.



Отметим, что Артем Масин активно занимается спортом с 5-летнего возраста. И за это время успел установить несколько рекордов страны в подтягивании на перекладине. Год назад, например, В Калининграде завершился III Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд, собравший 188 участников из 47 регионов страны. Челябинскую область на соревнованиях представила семья Масиных из Магнитогорска. В общем зачете южноуральцы заняли 13-е место, но отметились несколькими призовыми местами в различных упражнениях, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».Во всероссийском финале семейного фестиваля ГТО могли принимать участие только команды, ставшие победителями региональных соревнований. В общей сложности в отборочных этапах фестиваля приняли участие свыше 11 тысяч человек, что составляет порядка 2750 семьей из более чем 60 субъектов страны. В Челябинской области вне конкуренции на таких отборочных стартах была семья Масиных из Магнитогорска. Именно она и отправилась представлять регион на всероссийский финал.Стоит отметить, что состав команды состоит из четырех членов семьи: папа, мама, ребенок, а также бабушка или дедушка. Все они должны были выполнить испытания (тесты) ГТО для своей возрастной группы. За них все участники команды получали зачетные очки, по результатам которых и были определены самые спортивные семьи страны.В ходе фестиваля семьи состязались в таких дисциплинах как: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, бег, стрельба из электронного оружия и плавание.Победу в III Всероссийском фестивале ГТО одержала семья Афанасьевых из Санкт-Петербурга (1659 очков). Второе место — у семьи Замятиных из Алтайского края (1604 очка), бронза — у семьи Смирновых из Нижегородской области (1588 очков). Южноуральская семья Масиных показала итоговый 13-й результат, однако некоторые участники команды показали отличные результаты, став победителями и призерами в своих возрастных категориях.Так, например, Артем Масин показал лучшие результаты среди участников II ступени комплекса ГТО (дети 9—10 лет) в беге на 60 м (9,57 сек), подтягивании из виса на высокой перекладине (28 раз) и прыжке в длину с места толчком двумя ногами (207 см). Высокие результаты позволили самому юному участнику южноуральской спортивной семьи победить в личном зачете среди детей II ступени комплекса ГТО, набрав 389 очков. Хорошие результаты показала и его мама Алла, которая заняла третье место в своей возрастной категории в состязаниях среди женщин.Отметим, что Артем Масин активно занимается спортом с 5-летнего возраста. И за это время успел установить несколько рекордов страны в подтягивании на перекладине. Год назад, например, вундеркинд за один подход совершил 49 подтягиваний. Между тем, за его рекордами внимательно следит и младший брат Иван. Он занимается спортивной гимнастикой и готовится к тому, чтобы повторить рекорды Артема в выполнении нормативов ГТО.

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