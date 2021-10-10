Семь лет без легенды хоккейного клуба «Трактор»

Валерий Карпов был одним из самых известных и титулованных игроков челябинской команды

Сегодня, 10 октября, памятная дата для хоккейных болельщиков Челябинской области. Семь лет назад трагически погиб один из самых известных и титулованных воспитанников челябинского «Трактора» Валерий Карпов.

Южноуральский хоккеист большую часть спортивной карьеры провел в челябинском «Тракторе» и магнитогорском «Металлурге». В составе «черно-белых» дважды завоевал бронзовые медали чемпионата страны, а в «Магнитке» завоевывал чемпионский титул, выиграл Евролигу. Неоднократно привлекался в состав национальной сборной России, в составе которой завоевал титул чемпиона мира 1993 года.

В 43-летнем возрасте ушел из жизни при трагических обстоятельствах. С 2015 года в челябинской школе «Трактор» проводит турнир в его честь.

«Это очень важный турнир для „Трактора“, потому что Валерий Карпов был значимой личностью для хоккейного клуба и школы. Нам нужно сохранить эту память и тот вклад, который он осуществлял, будучи игроком», — сказал гендиректор ХК «Трактор» Иван Савин накануне открытия очередного турнира памяти хоккеиста, который прошел в Челябинске в августе этого года.

В этом году в хоккейном турнире выступили шесть юниорских команд. Победу в нем одержал уфимский «Салават Юлаев», второе место занял магнитогорский «Металлург», а замкнул тройку призеров омский «Авангард».