Сборная Челябинской области выиграла Всероссийскую летнюю спартакиаду среди студентов

Южноуральские спортсмены завоевали 64 медали и выиграли командный зачет

В Челябинске завершилась Всероссийская летняя спартакиада среди студентов. В комплексных соревнованиях по 20 видам спорта выступили более 850 учащихся из 20 регионов страны. Хозяева спартакиады выиграли командный зачет, завоевав 64 медали различного достоинства, сообщает региональная дирекция спортивно-массовых мероприятий.

Состязания прошли в Челябинской области с 3 по 7 сентября на различных площадках по 20 видам спорта. Хозяева спартакиады были представлены 88 студентами из 17 профессиональных образовательных организаций. В общей сложности им удалось завоевать 64 медали — 46 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых наград.

Всероссийская летняя спартакиада среди студентов. Командный зачет:

1. Челябинская область.

2. Санкт-Петербург.

3. Республика Удмуртия.

Сборная Челябинской области выиграла общекомандный зачет Всероссийской летней спартакиады. Успешно выступили южноуральские студенты в плавании, гиревом спорте, легкой атлетике и волейболе. По этим видам спорта наши команды заняли первые места. Также в призовой тройке студенты Челябинской области в турнирах по настольному теннису, баскетболу 3×3 и шахматам.