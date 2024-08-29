Челябинск впервые примет Всероссийскую летнюю спартакиаду среди обучающихся ПОО

Более тысячи студентов будут состязаться в девяти видах спорта

Более тысячи студентов техникумов и колледжей из 21 региона страны соберет в Челябинске Всероссийская летняя спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций.

Турнир пройдет с 3 по 7 сентября, сообщает Минспорт Челябинской области.

Участники будут бороться за первенство в девяти видах спорта: дзюдо, плавании, шахматах, баскетболе (3×3), гиревом спорте, легкой атлетике, настольном теннисе, футболе (6×6) и волейболе.

Челябинскую область представят 88 человек из 17 профессиональных образовательных организаций во всех видах программы спартакиады.