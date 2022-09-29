В Тольятти с 26 по 29 сентября проходила VII Спартакиада пенсионеров России. В соревнованиях принял участие 581 спортсмен из 73 регионов страны. По итогам турнира сборная команда Челябинской области заняла третье место в общекомандном зачете, сообщает региональный Минспорт.
Участники соревнований выступали в личном и командном зачете в семи дисциплинах: легкой атлетике (кросс 1000 м и комбинированная эстафета), плавании (50 м), настольном теннисе, пулевой стрельбе, шахматах и дартсе.
Челябинскую область представляли 9 человек из Магнитогорска, Озерска, Челябинска и Нагайбакского муниципального района. Южноуральская команда была сформирована по итогам соревнований областной Спартакиады ветеранов труда и спорта.
В личном зачете южноуральские спортсмены принесли в копилку региона две медали. Сергей Шеметов стал серебряным призером в настольном теннисе, а Светлана Бабичева завоевала бронзовую медаль в легкоатлетическом кроссе на дистанции 1000 метров. Оба спортсмена из Магнитогорска.
Напомним, что челябинские спортсмены стали призерами Всероссийской летней спартакиады по спорту глухих. Южноуральцы заняли третье место в командном зачете.
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