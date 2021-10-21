Российская команда Team Spirit поделилась впечатлениями после победы в турнире по Dota 2

Участники рассказали, как достигли победы, в которую никто не верил

17 октября 2021 года завершился десятый крупнейший киберспортивный чемпионат по Dota 2 The International. Победителями мирового турнира в этом году впервые стала российская команда Team Spirit. Сейчас киберспортсмены вернулись домой и поделились со СМИ своими впечатлениями после победы.



Неожиданно для всех, команда Team Spirit, которая на протяжении долгого времени была аутсайдером турнира, вырвалась вперед и забрала главный приз турнира — 18 миллионов долларов.

«Наша команда была аутсайдером турнира, в нас не особо кто-то верил, выступало много сильных команд, например у Китая была очень сильная лига», — подмечает капитан команды Team Spirit Ярослав Найденов из Златоуста.

После победы на ребят обрушилось большое количество поздравлений. Киберспортсменов поздравил даже президент РФ Владимир Путин, но, как делятся сами игроки, самым неожиданным поздравлением было не это.

«Для меня самым неожиданным поздравлением стало поздравление от бывшей девушки», — рассказал один из участников Александр Хертек.

Менеджера команды Дмитрия Коряковцева очень удивило и порадовало поздравление от земляка, министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Ранее участники команды уже делились своими впечатлениями после победы и рассказали, что достигнуть таких результатов помогла правильно выбранная стратегия.