Россиянки разгромили сборную Словакии на чемпионате Европы по водному поло

Команде в этом помогали воспитанницы златоустовской «Динамо-Уралочки».

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С 12 по 26 января в Будапеште проходит чемпионат Европы по водному поло. Эти соревнования определят ещё двух участников Олимпиады-2020 в Токио.

В последний раз женская сборная России выигрывала титул чемпионок Европы в 2010 году. После этого спортсменки становились многократными призёрами чемпионатов мира, мировой серии и даже выиграли «бронзу» Олимпийских игр, которые прошли в 2016 году.

К этому чемпионату россиянки готовились через турниры в Северной Америке — Кубке Канады и «Holiday Cup» в США.

«Можем быть довольны той работой, которую проделали. Первый турнир прошел гладко, второй не без накладок, но, в любом случае, был очень высокий уровень спарринг-партнёров, и наработки, которые мы сделали, будем использовать уже на чемпионате Европы», — рассказал Александр Гайдуков, главный тренер женской сборной России по водному поло.

В составе национальной сборной играют ведущие игроки златоустовской «Динамо-Уралочки»: мастер спорта международного класса Мария Берснева и бронзовый призёр Олимпийских игр Эльвина Каримова. Они же помогли своей команде одержать мощную победу над сборной Словакии. Эта игра завершилась со счётом 31:2, Мария смогла забить 6 голов, а Эльвина — 3.

Сегодня, 13 января, россиянки встретятся с соперницами из Сербии, 15-го числа — с венгерками, 17-го — с хорватками и завершат этап игрой с представительницами Греции 19-го января.