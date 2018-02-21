/ Павел Францоуз «покончил» со сборной США на Олимпиаде

Сборная Чехии вышла в полуфинал после серии буллитов.

Накануне в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира определился лидер в паре Чехия-США. Дальше по турнирной таблице отправилась чешская команда, за которую выступает голкипер челябинского «Трактора» Павел Францоуз.



Определить победителя в основное время не удалось, исход матча решился в серии буллитов. Вратарь сборной Чехии справился со всеми бросками и принес победу своей команде. Единственный буллит в послематчевой серии реализовал чех Петр Коукал.

Сейчас российские хоккеисты играют с норвежцами за выход в полуфинал. После Чехия встретится с победителем пары Россия-Норвегия.



Чехия — США 3:2 бул (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 Донато (Терри, 06:20)

1:1 Коларж (Коварж, 15:12)

2:1 Кундратек (Ружичка, Мозик, 28:14)

2:2 Слейтер (О’Нилл, 30:23, мен)

3:2 Коукал (70:00)

Вратари: Францоуз — Заполски

Накануне голкипер Павел Францоуз рассказал сайту «Первый областной» о своих впечатлениях от Олимпийских игр. Почитать статью можно здесь.

