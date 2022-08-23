Призовой фонд Челябинского марафона — 2022 составит полмиллиона рублей

Победитель главного забега получит 50 тысяч рублей

Сегодня, 23 августа, организаторы Челябинского марафона — 2022 озвучили призовой фонд мероприятия. Он составит полмиллиона рублей. Самая большая премия достанется победителю в абсолютной категории на дистанции 42,2 км — 50 тысяч рублей. Получат вознаграждение победители и призеры других забегов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинский марафон — 2022 пройдет в 15-й раз и соберет около 2500 спортсменов и любителей бега. Старт и финиш забегов — 28 августа у ледовой арены «Трактор». Участникам предстоит выбрать одну из четырех дистанций — 1 км, 10,5 км (1 круг), 21,1 (полумарафон, 2 круга) и 42,2 (марафон, 4 круга).

«Премии полагаются как победителям, так и призерам состязаний на различных дистанциях. Победители в абсолютной категории марафона получат 50 тысяч рублей, полумарафона — 25 тысяч, дистанции 10 км — 10 тысяч рублей. Кроме того, шанс подняться на пьедестал почета есть не только у победителей на основных дистанциях марафона, но и у лучших в своих возрастных категориях: до 39, 49, 59 лет, а также старше 60 лет», — сообщили организаторы корреспонденту ИА «Первое областное».

Отметим, что на финише всех участников марафона ждут стильные медали с изображением знаменитого трактора С-60 «Сталинец», выпущенного на ЧТЗ в 1933 году. При этом для каждой дистанции медали одинаковые, но различаются цветом ленты — зеленая (1 км), оранжевая (10 км), синяя (полумарафон) и красная (марафон).

Принять участие в мероприятии могут все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и в зависимости от дистанции выкупить слот, цена которого варьируется от 800 до 2500 рублей.