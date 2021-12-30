«После Олимпиады в Пекине могу уйти из большого спорта» — конькобежка Ольга Фаткулина

Титулованная спортсменка планирует стать матерью

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина является одной из наших главных надежд на зимних Олимпийских играх в Пекине. В нынешнем сезоне спортсменка набрала отличную форму, заняла несколько призовых мест на этапах Кубка мира и теперь готовится к главным стартам в своей карьере. Ольга Фаткулина в эксклюзивном интервью ИА «Первое областное» призналась: дальнейшая ее карьера во многом зависит от результатов выступлений на зимней Олимпиаде — 2022.

«Хотела доказать, что я „чистая“ спортсменка»

...2017 год, ноябрь. Ведущие спортсмены России продолжают подготовку к главным зимним стартам четырехлетия. Среди них и наша талантливая спортсменка, которая после серебряного успеха на Играх-2014 в Сочи рассматривалась специалистами как один из претендентов на медали в Пхенчхане-2018. И тут как гром среди ясного неба всплывает новость: «Международный олимпийский комитет за нарушение антидопинговых правил принял решение лишить Ольгу Фаткулину серебряной медали на Играх-2014 в Сочи и пожизненно отстранить от участия в Олимпийских играх».

Это решение возмутило челябинскую спортсменку, которая призналась, что будет оспаривать его в международном спортивном арбитражном суде (CAS). Тогда поддержали челябинку многие известные спортсмены. И в первую очередь наша землячка, шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова. «Я знаю Олю как трудолюбивую, талантливую спортсменку. Знаю, какой сложный путь к вершинам спорта она прошла. Не верю ни в какой допинг», — заявила легендарная спортсменка.

Ольге Фаткулиной удалось добиться справедливости и отстоять свои права. 1 февраля 2018 года CAS встал на ее сторону и спортсменка была полностью оправдана — ей вернули завоеванную четырьмя годами ранее серебряную медаль. Но это служило небольшим утешением — до старта Олимпиады в Пхенчхане оставалось 8 дней, заявки участников уже сформированы, челябинка вынуждена была пропустить Игры-2018, к которым готовилась четыре года.

— Ольга, нет опасений, что подобное может повториться? Если не допинг, то найдут еще какую-нибудь причину, из-за которой Олимпийские игры пройдут мимо тебя?

— Я морально готова ко всему. Хотя и понимаю, что выдержать второй такой удар будет сложно. Но есть уверенность, что в этот раз никаких сюрпризов судьба мне не подкинет, ничего не должно произойти. Есть только опасения из-за этих всех коронавирусных ограничений. Например, не дай бог, ПЦР будет положительный. Вот этого я опасаюсь. Поэтому сейчас очень внимательно отношусь к своему здоровью — вакцинировалась, в общественных местах появляюсь только в маске и стараюсь по возможности вообще ограничивать свои контакты с людьми.

— События четырехлетней давности уже забыты? Долго раны заживали?

— Если честно, очень тяжело переживала то, что не смогла тогда выступить на Олимпиаде. И раны, да, заживали долго. Все-таки четыре года к ним готовилась, столько сил было вложено. Не скрою, я тогда для себя решила, что обязательно останусь еще на один олимпийский цикл в конькобежном спорте. Злость во мне проснулась, что ли... Хотела доказать, что я «чистая» спортсменка и меня несправедливо отстранили от Олимпиады.

— В той ситуации запомнилась реакция Лидии Скобликовой. В интервью журналистам она не выбирала выражений и выступила с жесткой критикой МОК. Я никогда не видел ее такой.

— На самом деле очень много людей в тот момент высказали свои слова поддержки. Не скрою, было очень приятно видеть их неравнодушие. Не ожидала такого. А Лидия Павловна в очередной раз раскрылась мне как удивительный и чуткий человек. Видно было, когда она давала интервью, что эта ситуация задела ее за живое, она как будто пропустила мое состояние через себя.

«Я уже не девочка — организм не обманешь, скорость начинает падать»

В нынешнем сезоне Ольга Фаткулина выступает на стабильно высоком уровне. При этом одинаково успешно показывает хорошие результаты как на своей любимой 500-метровке, так и на дистанции 1000 метров. Среди последних успехов — победа на этапе Кубка мира в Калгари. На нем челябинка установила новый рекорд России в коротком спринте — 36,726. Тем не менее сама Ольга не считает, что в этом году у нее все получается и подготовка к Олимпиаде идет по намеченному плану.

— Я бы не сказала, что этот сезон для меня хороший. Напротив, мне кажется, он не очень удачно складывается. Дело в том, что уже на первых стартах приболела. Хотя и результаты вроде стабильные были, но было ощущение, что не показываю своего максимума и способна на большее. Недавно вот на всероссийских соревнованиях в Коломне случился конфуз — столкнулась на льду с одним из спортсменов.

— Однако результаты на последнем этапе Кубка мира в Калгари внушают оптимизм.

— Да, удалось показать быстрые секунды, обновить рекорд страны на «пятисотке». Наверное, сказалось то, что успела пройти акклиматизацию, набрать неплохую форму. И в целом сейчас здоровье в норме. Радует, что на последнем этапе Кубка мира в Калгари удалось раскатиться, показать быстрые секунды. Это внушает оптимизм.

— На Олимпиаде-2022 в Пекине тебе уже будет 32 года — возраст зрелости для конькобежного спорта. Есть ощущение, что предстоящие Игры станут для тебя последней возможностью еще раз громко заявить о себе?

— Конечно, я понимаю, что уже не девочка. Организм не обманешь, скорость с годами падает. И понимаю, что предстоящая Олимпиада может стать финальным аккордом в моей карьере. Хотя и есть примеры даже в нашем спорте, когда опытные спортсмены показывают максимальные свои результаты в зрелом возрасте. Светлана Журова, например, в 36 лет «жахнула» на Олимпийских играх в Сочи после рождения ребенка. Тем не менее я так далеко загадывать не хочу. Нет желания ломать себе голову размышлениями над тем, сколько мне еще осталось выступать.

— Тренеры, друзья и знакомые отговаривают завершать карьеру?

— Да, советуют мне не торопиться с решением. Говорят, что я сейчас «топчик», в самом расцвете сил (смеется). Да я и сама не хочу торопить события, не делаю громких заявлений, хотя мысли на этот счет есть. Давайте подождем окончания Олимпийских игр. От того, как они для меня сложатся, и зависит то, какое решение буду принимать.

— Есть ведь еще чемпионаты Европы и мира. Или они уже не так мотивируют, как Олимпийские игры?

— Сложный вопрос. С одной стороны, мотивацию для выступлений найти всегда можно. С другой — вспоминаю олимпийский Сочи. Я получила там столько эмоций и впечатлений! После их окончания вообще не могла себя заставить что-то делать. Прошло немало времени, прежде чем я смогла заставить себя работать и выходить на высокие результаты. А тогда какое-то время вообще не хотелось выходить на лед.

«Не представляю, как изменится жизнь после рождения ребенка»

— Сейчас сложно заставлять себя выходить на тренировку?

— В Челябинске очень сложно это делать — в «Уральской молнии» такой тяжелый рабочий лед. И еще жутко холодно. Я уже привыкла к более комфортным теплым условиям на других катках мира. Но в этом тоже есть свой плюс — закаляешь свой характер, появляется спортивная злость. И все-таки тренироваться с командой легче, чем одной в Челябинске.

— Кстати, о команде. В нынешней сборной России подобрались хорошие и сильные спортсмены, способные биться за высокие места на соревнованиях любого ранга. С чем это связано? Строительство крытых катков в стране приносит свои плоды?

Здесь много факторов сложилось, и в первую очередь — работа тренерского штаба. Очень многое дал нашей команде Костя Полтавец, сейчас его дело продолжает Сергей Клевченя, известный в прошлом спортсмен. Теперь конкуренция в сборной очень хорошая. Она и дает рост результатов всех ребят — каждый хочет стать первым номером в сборной.

— Ты сама вспомнила про Светлану Журову. Может быть, есть смысл последовать ее примеру — стать матерью и сделать перезагрузку в своей карьере?

— Хм, этот вариант я тоже рассматривала (улыбается). Но я уже больше 20 лет в спорте, он как хороший для меня наркотик. И очень сложно принять решение на пару лет уйти из спорта в декретный отпуск.

— Со своим молодым человеком это тоже обсуждала?

— Конечно. Он сам впервые поднял этот вопрос еще в 2014 году. Понимаете, родителями стать легко, а как дальше быть? Поскольку я стану мамой, то на меня ляжет основная нагрузка по уходу за ребенком. Я буду нужна ему в первые годы жизни и должна быть рядом с ним в режиме 24/7. Пока в моей голове вообще не укладывается, как может измениться моя жизнь с рождением ребенка. Честно скажу — немного страшно. Кроме того, я ведь одна в семье, родителей нет, помощи ждать не от кого. Даже элементарно с кем оставить ребенка, если супруг будет на работе, а мне нужно бежать куда-то срочно по делам. Нужно думать обо всем. Но точно знаю одно — во всем надо стараться быть лучшей. К этому и стремлюсь как в спорте, так и в жизни.