Александра Глазкова из Миасса выиграла этап Кубка России по фристайлу в хафпайпе

На ГЛК «Солнечная долина» южноуральские спортсмены завоевали пять медалей

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе завершились два этапа Кубка России по фристайлу в дисциплине «хафпайп». Хозяева трассы завоевали пять наград, в том числе золото, которое досталось участнице Олимпийских игр Александре Глазковой, сообщает результаты Федерация фристайла России.

Миасские спортсмены на домашней и родной трассе показали отличные результаты. В первый соревновательный день серебро и бронзу среди женщин завоевали Екатерина Селезнева и Кира Осипова, а Владимир Чечушков добавил в копилку региона бронзовую награду в мужских соревнованиях.

Фристайл. Кубок России. Хафпайп. ГЛК «Солнечная долина», I этап:

Женщины:

1. Екатерина Ефремова (Москва) — 78,75 балла.

2. Екатерина Селезнева (Челябинская область) — 73,25.

3. Кира Осипова (Челябинская область) — 70,00.

Мужчины:

1. Владимир Иванов (Москва) — 85,50.

2. Максим Серов (Москва) — 78,00.

3. Владимир Чечушков (Челябинская область) — 76,50.

На следующий день состоялся второй этап Кубка России. И вновь южноуральские фристайлисты показали высокий уровень мастерства. Победу одержала один из лидеров национальной сборной в дисциплине «хафпайп» Александра Глазкова.

«Невероятно особенные чувства — победить дома, там, где начинался твой путь в спорте. Поддержка земляков, знакомая трасса — это та энергия, которая помогла выложиться на все сто. Эта победа — наш общий успех!» — отметила спортсменка после соревнований.

Фристайл. Кубок России. Хафпайп. ГЛК «Солнечная долина», II этап:

Женщины:

1. Александра Глазкова (Челябинская область) — 81,50.

2. Екатерина Ефремова (Москва) — 74,75.

3. Кира Осипова (Челябинская область) — 71,50.

Мужчины:

1. Владимир Иванов (Москва) — 92,25.

2. Артем Самокин (Красноярский край) — 87,00.

3. Максим Серов (Москва) — 84,75.

Главное спортивное событие зимнего сезона на ГЛК «Солнечная долина» впереди: 14 марта здесь состоится Кубок чемпионов по фристайлу в ски-кроссе. В них выступят сильнейшие спортсмены России и Китая. Честь Челябинской области будет защищать Игорь Омелин из Аши.