На горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе завершились два этапа Кубка России по фристайлу в дисциплине «хафпайп». Хозяева трассы завоевали пять наград, в том числе золото, которое досталось участнице Олимпийских игр Александре Глазковой, сообщает результаты Федерация фристайла России.
Миасские спортсмены на домашней и родной трассе показали отличные результаты. В первый соревновательный день серебро и бронзу среди женщин завоевали Екатерина Селезнева и Кира Осипова, а Владимир Чечушков добавил в копилку региона бронзовую награду в мужских соревнованиях.
Фристайл. Кубок России. Хафпайп. ГЛК «Солнечная долина», I этап:
Женщины:
1. Екатерина Ефремова (Москва) — 78,75 балла.
2. Екатерина Селезнева (Челябинская область) — 73,25.
3. Кира Осипова (Челябинская область) — 70,00.
Мужчины:
1. Владимир Иванов (Москва) — 85,50.
2. Максим Серов (Москва) — 78,00.
3. Владимир Чечушков (Челябинская область) — 76,50.
На следующий день состоялся второй этап Кубка России. И вновь южноуральские фристайлисты показали высокий уровень мастерства. Победу одержала один из лидеров национальной сборной в дисциплине «хафпайп» Александра Глазкова.
«Невероятно особенные чувства — победить дома, там, где начинался твой путь в спорте. Поддержка земляков, знакомая трасса — это та энергия, которая помогла выложиться на все сто. Эта победа — наш общий успех!» — отметила спортсменка после соревнований.
Фристайл. Кубок России. Хафпайп. ГЛК «Солнечная долина», II этап:
Женщины:
1. Александра Глазкова (Челябинская область) — 81,50.
2. Екатерина Ефремова (Москва) — 74,75.
3. Кира Осипова (Челябинская область) — 71,50.
Мужчины:
1. Владимир Иванов (Москва) — 92,25.
2. Артем Самокин (Красноярский край) — 87,00.
3. Максим Серов (Москва) — 84,75.
Главное спортивное событие зимнего сезона на ГЛК «Солнечная долина» впереди: 14 марта здесь состоится Кубок чемпионов по фристайлу в ски-кроссе. В них выступят сильнейшие спортсмены России и Китая. Честь Челябинской области будет защищать Игорь Омелин из Аши.