/ Южноуральские ски-кроссмены остались без места на Играх в Пхенчхане

Показать силу российской школы еще сможет женская сборная по ски-кроссу.

Ски-кроссмены из России уже выступили на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Зарубежные склоны покорила только мужская сборная. У спортсменов бронзовая медаль и почетное третье место — награду получил Сергей Ривзик. Южноуральским спортсменам, входящим в сборную, показать олимпийский результат не удалось — 21 место у Игоря Омелина и 27 у Егора Короткова.



23 февраля состоятся соревнования в ски-кроссе среди женщин, где за медали Олимпиады будет бороться спортсменка из Магнитогорска Анастасия Чирцова. — сообщили сайту «Первый областной» в региональном министерстве спорта.

Отметим, что сразу после Олимпиады многие ски-кроссмены, в том числе южноуральцы, приедут в ГЛЦ «Солнечная долина», чтобы принять участие в этапе Кубка по фри-стайлу в дисциплине «ски-кросс». Их ждут с 27 февраля.

Сами соревнования пройдут 3 и 4 марта, 2 число отдано под квалификационные заезды. В тот же день состоится шуточная эстафета «SnowKids». Профессиональные ски-кроссмены будут соревноваться с маленькими воспитанниками спортивных школ.



Билеты на этап Кубка мира еще можно приобрести. Их цена составляет от 100 до 700 рублей. Добраться на соревнование можно с помощью мультимодального маршрута.