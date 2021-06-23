За месяц до Игр. Кто из южноуральцев выступит в Токио?

На участие в Олимпийских играх — 2021 претендуют 11 южноуральских спортсменов

До главных стартов четырехлетия осталось 30 дней. Игры, которые должны были пройти в Токио год назад, стартуют уже 23 июля. Готовится к Олимпиаде и внушительный десант южноуральских спортсменов, однако далеко не каждый из них может рассчитывать на место в олимпийской сборной России. Челябинская область реально может делегировать максимум 11 своих представителей. ИА «Первое областное» внимательно изучило перспективы наших потенциальных олимпийцев и оценило их шансы на завоевание медалей.



Международный олимпийский комитет (МОК) определил сроки завершения квалификационного периода для спортсменов на Олимпийские игры в Токио: 29 июня все отборочные состязания по всем представленным в программе Игр видах спорта будут завершены, а уже 5 июля, то есть за 18 дней до церемонии открытия Игр, Национальные олимпийские комитеты (НОК) должны подать окончательные списки спортсменов, которые примут участие в соревнованиях.

Таким образом, практически определен состав олимпийской сборной России для участия в главных летних стартах четырехлетия. Многое теперь зависит от тренерского штаба сборных команд России, которым предстоит сделать непростой выбор для включения в заявку спортсменов, выполнивших условия олимпийского отбора.

Южноуральские спортсмены — кандидаты на участие в Олимпийских играх — 2021

Завоевали именные олимпийские лицензии:

бадминтон — Владимир Иванов;

тхэквондо — Татьяна Минина;

гребля академическая — Екатерина Курочкина.

Завоевали олимпийские лицензии для страны:

водное поло — Эльвина Каримова, Мария Берснева, Евгения Головина.

Включены в состав по решению тренерского штаба:





теннис — Екатерина Александрова.

Продолжают отбор:

легкая атлетика — Василий Мизинов, Тимур Моргунов;

дзюдо – Денис Ярцев, Сабина Гилязова.

Выбыли из борьбы за попадание в состав олимпийской сборной России:

гребля на байдарках и каноэ — Анна Князева;

тяжелая атлетика — Ксения Пасхина, Кристина Новицкая;

карате — Евгений Плахутин;

бокс — Анастасия Белякова, Александра Кулешова;

маунтинбайк — Эльвира Хайруллина;

велоспорт — Дмитрий Мухомедьяров;

скалолазание — Алена Красовская;

плавание — Софья Колесникова;

прыжки в воду — Григорий Иванов.

БАДМИНТОН

Владимир ИВАНОВ

Вид спорта: бадминтон.

Звание: заслуженный мастер спорта.

Дата рождения: 03.07.1987.

Место рождения: Челябинск.

Тренер: Валерий Лебедев.

Достижения: участник Олимпийских игр 2012 и 2016 г. Чемпион Европы (2014). Бронзовый призер чемпионатов Европы (2014, 2016, 2018). Серебряный и бронзовый призер Европейских игр (2015, 2019). Серебряный и бронзовый призер Всемирной универсиады (2013).

Условия отбора: мировой рейтинг. В олимпийском турнире по бадминтону представлены 5 видов программы — мужской и женский одиночный и парный разряды, смешанный парный разряд. Отбор на ОИ-2021 завершен, он формировался на основе рейтинга Международной федерации бадминтона. Владимир Иванов из Челябинска, выступающий в паре с Иваном Созоновым, успешно его прошел, заняв 14-е место в мировом рейтинге. Всего в Токио в мужском парном разряде выступят 16 команд.

Шансы и перспективы:

Для южноуральского спортсмена это уже третья Олимпиада подряд. В Лондоне-2012 российский дуэт не сумел преодолеть барьер группового этапа, в Рио-2016 вышел в плей-офф, где уступил в четвертьфинале. Третий поход за олимпийскими медалями обещает быть более удачным по нескольким причинам.

Во-первых, пара Иванов / Созонов уже третий олимпийский цикл вместе — это сыгранный и понимающий друг друга с полуслова дуэт. Во-вторых, в нынешнем олимпийском цикле несмотря на все сопутствующие пандемийные ограничения россияне имели достаточно соревновательной практики и опыта, чтобы подойти к Токио во всеоружии. У них есть колоссальный опыт участия в международных турнирах, где были биты в том числе и лидеры мирового бадминтона. Поводом для оптимизма служит и выступление Иванова с Созоновым на завершившемся в Киеве чемпионате Европы. Россияне сокрушили всех и вся на пути к финалу, выбив из розыгрыша сильный английский дуэт, занимающий 11-ю строчку мирового рейтинга, — Маркуса Эллиса и Криса Лэнгриджа со счетом 21:15, 21:10!

В Токио многое будет зависеть от результатов жеребьевки и того, какие соперники достанутся россиянам в первом раунде плей-офф. Преодолеть групповой этап (4 команды играют в круг друг с другом) ребятам по силам, а вот в играх на выбывание придется несладко. Азиатских спортсменов российский дуэт уже побеждал неоднократно, но чаще все же вынужден был зачехлять ракетки.

ВОДНОЕ ПОЛО

Эльвина КАРИМОВА

Вид спорта: водное поло.

Звание: заслуженный мастер спорта.

Дата рождения: 25.03.1994.

Место рождения: Златоуст (Челябинская область).

Тренеры: Михаил Накоряков, Святослав Накоряков.

Мария БЕРСНЕВА

Вид спорта: водное поло.

Звание: Мастер спорта.

Дата рождения: 03.05.1998.

Место рождения: Златоуст (Челябинская область).

Тренеры: Михаил Накоряков, Святослав Накоряков.

Евгения ГОЛОВИНА

Вид спорта: водное поло.

Звание: мастер спорта.

Дата рождения: 14.07.1999.

Место рождения: Златоуст (Челябинская область).

Тренеры: Михаил Накоряков, Святослав Накоряков.

Условия отбора: в женском олимпийском турнире по водному поло примут участие 10 команд. Отбор завершен. Одно место отдано хозяйкам соревнований, американки получили лицензию как победители Суперфинала мировой лиги, испанки — как чемпионки мира. Пять квот разыграны на континентальных первенствах, и две оставшиеся — на олимпийском квалификационном турнире, завершившемся в феврале этого года.

Сборная России квалифицировалась на Игры благодаря успешному выступлению на чемпионате Европы-2020 в венгерском Будапеште. Тогда наша команда дошла до финала, где в равном поединке уступила сборной Испании, уже имевшей на тот момент лицензию в Токио.

Шансы и перспективы:

Сейчас уже трудно представить сборную России по водному поло без южноуральских спортсменок. Годы идут, меняются поколения и тренерский штаб национальной команды, неизменным остается представительство ватерполисток «Уралочки» в главной команде страны. В ходе олимпийского отбора к играм за сборную подключали шесть южноуральских спортсменок, однако закрепиться в основе удалось трем — Эльвине Каримовой, Марии Берсневой и Евгении Головиной.

Три «уралочки» приложили руку к недавнему успеху и в Мировой лиге, завершившейся 20 июня в Афинах. Российская команда благополучно преодолела групповой этап, вышла в плей-офф, где в полуфинале уступила очень сильной сборной США, а в матче за третье место обыграла канадок (10:8).

В Токио сборная России попала в непростую группу, где ее соперниками станут команды США, Венгрии, Китая и Японии. Выйти в следующий раз будет непросто, но возможно. А в плей-офф может произойти всё что угодно. И всё же пределом мечтаний для российских ватерполисток могут быть бронзовые медали.

Нас же прежде всего должен волновать вопрос, сколько «уралочек» возьмет в состав наставник сборной России Александр Гайдуков. Эльвина Каримова и Мария Берснева доказали своей игрой, что достойны места в олимпийской команде, Евгения Головина также должна быть в обойме. Шансов попасть в заявку команды сохраняются у Анастасии Панфиловой, Полины Поповой и Юлии Лаптевой, которых тренерский штаб вызвал на последний предолимпийский сбор.

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ

Екатерина КУРОЧКИНА

Вид спорта: гребля академическая.

Звание: мастер спорта.

Дата рождения: 26.04.1994.

Место рождения: Магнитогорск.

Тренеры: Татьяна Шеметова.

Достижения: победитель первенства мира до 23 лет. Победитель квалификационной регаты в Токио. Многократный чемпион России.

Условия отбора: наибольшее количество лицензий было разыграно на чемпионате мира 2019 года в австрийском Оттенсхайме. К сожалению, российские гребцы провалили этот турнир, не завоевав ни одной лицензии. Пришлось добирать путевки в Токио через континентальные отборочные регаты.

Шансы и перспективы:

К счастью, 7 российских экипажей прошли-таки отбор, завоевав именные лицензии. Сделала это и Екатерина Курочкина с Екатериной Питиримовой в двойке парной. В швейцарском Люцерне 16 мая российский экипаж сумел выиграть олимпийскую квалификационную регату и завоевать тем самым путевки в Токио! В том, что наши девушки смогут побороться за высокие места, сомневаться не приходится. Сама Екатерина считает, что есть шансы побороться даже за медали. Подобный результат ждет и президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин, высоко оценивая перспективы российских спортсменов на гребном канале в Токио.

ДЗЮДО

Денис ЯРЦЕВ

Вид спорта: дзюдо.

Звание: мастер спорта международного класса.

Дата рождения: 18.09.1990.

Место рождения: Челябинск.

Тренер: Виктор Мосейчук, Владимир Егунов.

Достижения: бронзовый призер чемпионата мира.

Сабина ГИЛЯЗОВА

Вид спорта: дзюдо.

Звание: мастер спорта.

Дата рождения: 30.09.1994.

Место рождения: Челябинск.

Тренер: Иван Першин.

Достижения: победитель Кубка Европы, призер этапов Кубка мира. Неоднократный победитель и призер чемпионатов России.

Условия отбора: мировой рейтинг, который завершится 28 июня. Лицензии на Игры получают 18 лидеров мирового рейтинга в каждой весовой категории (8 у мужчин, 8 у женщин). При этом одна страна может выставить только одного спортсмена в одном весе. Впервые в программе ОИ представлен турнир смешанных команд. Но в нем смогут принять участие только те спортсмены, которые прошли отбор на индивидуальные соревнования.

Шансы и перспективы:

Дзюдо в Челябинской области — один из наиболее успешно развивающихся видов спорта, с большими традициями и историей. И по традиции наши земляки представлены были на летних Олимпийских играх — начиная с Атланты-1996 южноуральцы участвовали во всех главных стартах четырехлетия. На прошлой Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, например, выступали три наших земляка: Кирилл Денисов, Денис Ярцев и Ренат Саидов.

К сожалению, может случиться так, что в Токио южноуральские дзюдоисты не выступят, хотя два спортсмена выполняют условия олимпийского отбора, входя в топ-18 спортсменов мирового рейтинга.

Денис Ярцев в весовой категории до 73 кг занимает 17-ю строчку. Однако в этом же весе опытный Муса Могушков на 16-й позиции. Аналогичная ситуация и у Сабины Гилязовой в весе до 48 кг — впереди нее есть еще одна российская спортсменка — Ирина Долгова. Теперь тренерский штаб сборной России будет решать, кто из спортсменов больше достоин защищать честь страны в Токио. И, кажется, выбор будет сделан не в пользу южноуральцев. И в первую очередь это связано с их не самым успешным выступлением на чемпионате мира в Венгрии, который прошел с 6 по 13 июня в Будапеште. Туда отправились и Ярцев, и Гилязова, но выбыли из борьбы за медали на ранней стадии турнира. Окончательный состав на Игры-2021 тренерский штаб сборной России объявит 30 июня.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Василий МИЗИНОВ

Вид спорта: легкая атлетика.

Звание: мастер спорта международного класса.

Дата рождения: 29.12.1997.

Место рождения: Челябинск.

Тренер: Елена Сайко, Андрей Андреев.

Достижения: серебряный призер чемпионата мира (2019). Двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы (2018, 2019). Победитель первенства Европы до 23 лет (2019). Чемпион России (2019).

Тимур МОРГУНОВ

Вид спорта: легкая атлетика.

Звание: мастер спорта международного класса.

Дата рождения: 12.10.1996.

Место рождения: Копейск (Челябинская область).

Тренер: Александр Шалонников.

Достижения: серебряный призер чемпионата Европы (2018). Победитель финала «Бриллиантовой лиги» (2018). Чемпион России.

Условия отбора: в связи с тем, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в IAAF (Международная федерация легкой атлетики) из-за допинговых скандалов, российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях лишь после получения статуса нейтрального атлета. При этом на Играх-2021 в Токио смогут выступить только 10 наших соотечественников, имеющих а) нейтральный статус, б) выполняющих олимпийские нормативы.

Ситуация сложная, но для южноуральских атлетов не критичная. Ходок Василий Мизинов выполняет условия отбора и, главное, уже получил от World Athletics нейтральный статус. У шестовика Тимура Моргунова его пока нет. И неизвестно, появится ли. Ему ничего не остается, как ждать милости от Международной федерации легкой атлетики, которая с выдачей статусов не спешит.

Шансы и перспективы:

На Олимпийские игры могут отправиться 10 российских спортсменов с нейтральным статусом. Всего лишь 10! Разумеется, это будут те, кто реально способен бороться за медали. Попадут ли в этот список Василий Мизинов и Тимур Моргунов (если получит нейтральный статус), не знает никто. Помимо них есть много кандидатов на попадание в топ-10. Например Мария Ласицкене, Илья Иванюк, Михаил Акименко (все — прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина и Елена Соколова (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег с барьерами) и другие. То есть все те, кто реально способен бороться за олимпийское золото.

Василий Мизинов доказал, что является одним из мировых лидеров в спортивной ходьбе на 20 км, финишировав в тройке призеров на чемпионатах мира и Европы. Тимур Моргунов входит в «Клуб Сергея Бубки», имея в активе прыжки за 6 м. Оба готовы к большим победам. Другого шанса у них может и не быть.

ТЕННИС

Екатерина АЛЕКСАНДРОВА

Вид спорта: теннис.

Звание: мастер спорта.

Дата рождения: 15.11.1994.

Место рождения: Челябинск.

Тренер: Евгений Александров.

Достижения: победитель двух турниров WTA. Победитель семи турниров ITF. Участник турниров «Большого шлема».

Условия отбора: участие в олимпийском теннисном турнире примут 86 мужчин и 86 женщин. Спортсмены разыграют пять комплектов наград: два в одиночном, два в парном и один в смешанном парном разрядах. Каждая страна может выставить на турнир максимум 12 игроков: шесть мужчин и шесть женщин, при этом не более четырех теннисистов в одиночном разряде и двух тандемов в парном. Сетка одиночного разряда у мужчин и женщин на 64 участника, но не более четырех теннисистов из одной страны. Прямой пропуск в одиночный разряд мужского и женского турнира получают 56 лучших спортсменов на основе международного рейтинга.

Шансы и перспективы:

Спортсменка уже много лет живет и тренируется в Чехии под руководством своего отца Евгения Александрова. Но по официальным документам, представленным Минспортом РФ, она фигурирует как спортсменка Челябинской области. Занимает 35-ю строчку в рейтинге WTA в одиночном разряде, выполняя условия отбора. 8 июля президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев озвучил состав сборной на Игры-2021, в него вошла и Екатерина Александрова, которая выступит только в одиночном разряде. В теннисе сенсации и неожиданные результаты — обыденное явление, поэтому давать какие-то прогнозы и оценивать олимпийские перспективы спортсменов нет смысла. Интересно другое — в случае если Александрова завоюет медаль, будут ли ее считать в родной Челябинской области? И не повторится ли история с завоевавшей золото на Играх-2012 в Лондоне легкоатлеткой Марией Савиновой, которая впоследствии была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

ТХЭКВОНДО





Татьяна МИНИНА

Вид спорта: тхэквондо.

Звание: заслуженный мастер спорта.

Дата рождения: 18.04.1997.

Место рождения: Челябинск.

Тренеры: Александр Энс, Анна Селютина.

Достижения: двукратный серебряный призер чемпионатов мира (2017, 2019). Пятикратный чемпион Европы (2016, 2017, 2018, 2019, 2021). Многократный чемпион России.

Условия отбора: в олимпийском турнире по тхэквондо будет разыграно 8 комплектов наград (4 мужские весовые категории и 4 — женские). От каждой страны имеет право выступить только один спортсмен, выполняющий условия отбора. Квоты на ОИ распределяются по итогам мирового рейтинга (5 лицензий) + континентальные квалификационные отборочные турниры.

Шансы и перспективы:

Татьяна Минина стала первой из состава российской сборной по тхэквондо, кому удалось обеспечить себе участие в ОИ-2021. Залогом успеха стало ее стабильно хорошее выступление на международных турнирах и, как следствие, набор необходимого количества баллов для олимпийского рейтинга. В мировой табели о рангах южноуральская спортсменка заняла итоговую 4-ю позицию, что позволило ей планомерно, без излишней нервотрепки готовиться к главным стартам четырехлетия.

Что касается ее олимпийских перспектив, то они весьма радужные. Татьяна Минина — одна из наших главных надежд на завоевание медалей. В ее весовой категории будут представлены 16 спортсменок. То есть для выхода в полуфинал, что гарантирует место на пьедестале (в тхэквондо не проводятся поединки за третье место, а бронзу получают два спортсмена), Татьяне необходимо победить двух соперниц — в 1/8 и 1/4 финала. Разумеется, сделать это непросто, если учесть, что в Токио выступят сильнейшие тхэквондистки мира. Однако всех их наша Таня хорошо знает, неоднократно их побеждала. Главное — совладать с волнением и правильно настроиться на турнир. Сама Минина неоднократно заявляла, что ставит перед собой задачу завоевать олимпийское золото. И даже любая другая медаль станет для нее разочарованием.

Готовятся к ОИ-2021 наши земляки, представляющие другие регионы:

Парусный спорт — 1, Павел СОЗЫКИН

Воспитанник челябинской школы парусного спорта завоевал лицензию в классе «470» вместе с Денисом Грибановым. Подопечный Валерия Яшина сейчас живет и тренируется в Краснодарском крае.

Волейбол — 1, Евгения СТАРЦЕВА

Женская сборная России по волейболу завоевала лицензию в Токио. Одним из ее лидеров является воспитанница челябинской СШОР «Юность-Метар» Евгения Старцева.

Баскетбол 3 х 3 — 1, Кирилл ПИСКЛОВ

Этот вид программы, который мы все привыкли называть стритболом, впервые будет представлен на Олимпийских играх. Сборная России завоевала лицензию в Токио. Сделала эта команда, в которую входил воспитанник магнитогорской школы баскетбола Кирилл Писклов.