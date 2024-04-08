В Златоусте презентовали медали турнира «Кубок юных чемпионов» по легкой атлетике

А олимпийский чемпион Юрий Борзаковский пригласил ребят принять участие в легкоатлетических состязаниях

Знаменитый легкоатлет, олимпийский чемпион в беге на средние дистанции Юрий Борзаковский презентовал медали, которые получат победители и призеры турнира по легкой атлетике «Кубок юных чемпионов» в Челябинске. Титулованный спортсмен также пригласил всех желающих выступить на соревнованиях, пожелав им успехов и удачи, сообщают организаторы мероприятия.

«Дорогие ребята, эти медали изготовлены специально для вас лучшими мастерами города Златоуста. Я желаю вам побед, а если у что-то не получится — не нужно расстраиваться. Смело ставьте перед собой новые цели, в будущем у вас обязательно все получится. Идите к олимпу, нет ничего невозможного, только вперед!» — выступил с видеообращением к юным спортсменам Юрий Борзаковский.

Знаменитый спортсмен также продемонстрировал медали, которые получат призеры соревнований. Напомним, что инициатором проведения всероссийских соревнований среди детей в младшей возрастной группе (12—14 лет) выступила известная в прошлом спортсменка, экс-рекордсменка Европы в беге на 800 метров челябинка Евгения Зинурова.

Всероссийские соревнования среди юных легкоатлетов «Кубок юных чемпионов» пройдут 14 апреля в УСК УралГУФК (ул. Энгельса, 22) в Челябинске. В них начинающие спортсмены разыграют 12 комплектов наград. Торжественное открытие соревнований — в 14:00.

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