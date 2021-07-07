Олимпийские игры в Токио могут провести без зрителей

Правительство Японии рассматривает вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации

В связи с резким ростом заболеваний новой коронавирусной инфекцией правительство Японии может ввести режим ЧС в девяти префектурах, в том числе в Токио, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Санкэй» (Япония). Это может отразиться на проведении Олимпийских игр, которые должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Как сообщает федеральное агентство, в Токио последние две с половиной недели наблюдается устойчивый рост числа заболеваний COVID-19. Так, сегодня утром было зафиксировано 920 случаев, что стало самым высоким показателем с 13 мая. В случае, если в Японии будет введен режим ЧС, Олимпийские игры могут провести без зрителей.

Напомним, что Олимпиада в Токио должна была состояться в июле 2020 года, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса. В ней планируется участие около 19 тысяч спортсменов, которые в 33 видах спорта разыграют 339 комплектов наград. Принято решение, что Олимпийские игры пройдут без иностранных болельщиков, а число японских зрителей планируется ограничить до 50% от вместимости стадиона, но не более 10 тысяч человек.

Олимпийский комитет России отправил заявку с составом команды в Международный олимпийский комитет, в нее вошли 335 спортсменов. Вошли в список и 8 южноуральских атлетов.