Финансовые вливания букмекеров в развитие спорта сильно преувеличены

Президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков рассуждает о том, в каком направлении должен развиваться массовый спорт

Букмекерские конторы стали титульными спонсорами чемпионатов страны по различным видам спорта, вкладывают серьезные средства в развитие профессионального спорта. Однако их роль сильно преувеличена — так считает президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков. Основные расходы на поддержку спорта продолжают нести государство, предприниматели и финансово-промышленные группы. Президент БК «Челбаскет» рассуждает о том, каким образом должно строиться развитие детско-юношеского, массового и профессионального спорта и какую главную цель преследует региональная федерация баскетбола.

«Я убежден в том, что баскетбол — один из самых эффективных и доступных способов делать этот мир лучше. „Лучшая игра с мячом“ — это не просто красивые слова. Это суть того, что делает баскетбол в этом мире.

Заходя в сердце человека через красоту оранжевого мяча, простоту повторяющегося действия — удара мяча об пол — и состязательность, необходимую для развития ребенка, баскетбол в итоге формирует не только физические выносливость и силу, настраивает „рельсы“ для интеллектуального и социального развития человека. Баскетбол формирует и ценностный фундамент личности.

Мы строим баскетбольную систему, которая должна „производить“ людей с правильными ценностями — воспитанных, культурных, образованных. При этом умеющих играть в баскетбол, а не лишенных интеллекта циничных роботов, зацикленных на меркантильных целях и собственном эго, спокойно проходящих мимо несправедливости и чужой боли.

Это непросто. 30 лет нашим детям и тем, кто из них вырос, навязывали другую „правду“. Со всех сторон им кричали о „свободе“, прививали эгоизм, учили жить за счет других, формировали культ секса, денег и власти. Будь блогером, говорили им последние годы и показывали картины „успеха“. Их обманывали, дискредитировали труд и преодоление, учили быть людьми „мира сего“. Сейчас, слава богу, все меняется. Не так быстро, как хотелось бы, но меняется.

А что происходит в большом спорте? Какие основные индикаторы эффективности „спортивного театра“? Выручка букмекеров и пивных баров. И никто не произносит вслух, что букмекерские конторы — это, по сути, те же самые казино, с тысячами разоренных игроманов, несчастных семей, загубленных судеб.

Букмекерские деньги сегодня рассматривают как основной ресурс поддержки спорта. Но, во-первых, они, как правило, поддерживают не спорт, а спортивный театр. И чем он ярче, тем больше у них доходов. А во-вторых, доля букмекеров в общем объеме финансов на спорт сильно преувеличена, основные расходы на спорт несет государство и муниципалитеты, а также ответственные предприниматели и финансово-промышленные группы. Предположу, что доля букмекеров в спортивных финансах страны менее 5%. Надо проверить.

Мы же в этих непростых условиях стараемся строить свою организационную, спортивную, маркетинговую и информационную работу таким образом, чтобы люди приходили на наши игры, посещали наши мероприятия, подписывались на наши аккаунты в социальных сетях. А затем вели своих детей, друзей, знакомых и родственников на баскетбольные площадки, в спортивные школы, занимались спортом. Конкурентную доступность баскетбола стараемся использовать в наставлении правильных ценностей, правильного отношения к людям, жизни, образованию, культуре, своей стране и семье.

В Челябинской области, благодаря поддержке губернатора и руководства РМК, баскетбол уже стал одним из триггеров развития всего спорта. Мы задаем направления и форматы, наши проекты и инициативы тиражируют и используют в своей работе другие виды спорта. Мы тоже изучаем опыт коллег и используем его в работе. Наша главная задача — привести как можно больше людей, и в первую очередь детей, в спорт. Привести с улиц, вытащить из гаджетов. Здорово, если это будет баскетбол. Но если это будет футбол, бокс, борьба, волейбол и другие виды спорта, это тоже очень здорово.

Баскетбол более доступен, чем большинство видов спорта. Для игры нужен лишь базовый набор спортивной формы, кольцо есть практически в каждом дворе, спортивном зале, общеобразовательной школе, а базовые тренерские навыки игры есть у каждого учителя физкультуры. Именно это позволяет нам ежегодно привлекать к баскетболу тысячи новых людей.

Присоединяйтесь к нам! Спасибо тем, кто уже с нами. Мы делаем хорошее дело. Баскетбол — лучшая игра с мячом».

Фото — Юлия Неструева, Федерация баскетбола Челябинской области

Коллаж — Алексей Луканенков, ИА «Первое областное»