В Миассе на курорте «Солнечная долина» с 24 по 26 февраля пройдет ежегодный Межрегиональный кубок СМИ имени Ольги Давиденко по горнолыжному спорту. Кроме соревнований по сноуборду и горным лыжам, пройдет турнир по зимнему картингу. Также все участники посетят медиафорум «Вершина», сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования пройдут на несложном участке трассы. Участвовать будут сборные команд из разных СМИ, городов и регионов. Также в этот день состоится медиафорум «Вершина», где соберутся руководители СМИ, журналисты, ведущие, продюсеры, PR-специалисты, блогеры, авторы интернет-проектов из УрФО, а также Москвы и других регионов. Регистрация будет открыта в ближайшие дни на сайте.
«Мы очень рады, что в Челябинской области существует традиция проводить такой масштабный спортивный праздник. Он дает возможность представителям СМИ из разных регионов продемонстрировать свою физическую силу, приверженность активному образу жизни, почувствовать себя настоящими спортсменами, а также поделиться опытом в дружеской, неформальной обстановке, наладить профессиональные контакты», — рассказал министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб.
Межрегиональный кубок СМИ имени Ольги Давиденко по горнолыжному спорту проводится с 2014 года. С 2019 года кубок носит имя Ольги Давиденко — в память о председателе Союза журналистов Челябинской области.
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