На «Солнечной долине» пройдет Межрегиональный кубок СМИ по горнолыжному спорту

Соревнования в Миассе состоятся с 24 по 26 февраля

«Мы очень рады, что в Челябинской области существует традиция проводить такой масштабный спортивный праздник. Он дает возможность представителям СМИ из разных регионов продемонстрировать свою физическую силу, приверженность активному образу жизни, почувствовать себя настоящими спортсменами, а также поделиться опытом в дружеской, неформальной обстановке, наладить профессиональные контакты»,

— рассказал министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб.