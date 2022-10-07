«Мы занимаем не свое место в турнирной таблице КХЛ» — Иван Савин

Гендиректор ХК «Трактор» считает, что по составу команда должна находиться среди лидеров лиги

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» по своему потенциалу и составу игроков должен находиться среди лидеров Восточной конференции в чемпионате КХЛ. По словам гендиректора команды, у челябинцев есть все условия для того, чтобы улучшить свои результаты. Об этом Иван Савин заявил в прямом эфире передачи «На связи» на телеканале КХЛ-ТВ.

Гендиректор ХК «Трактор» считает, что состав команды соответствует высоким задачам, которые были поставлены перед клубом перед началом чемпионата КХЛ. При этом позиция центрального нападающего у челябинцев — одна из сильнейших в лиге.

«Владимир Ткачев, Алексей Бывальцев, Семен Хохряков, Андрей Стась — это все опытные игроки. Считаю, что центральная ось в клубе — одна из лучших в лиге. А ведь есть и хорошие крайние нападающие — Антон Бурдасов, Никита Тертышный, Теему Пулккинен, теперь вот и Сергей Шумаков... В защите у нас тоже достойные ребята. По своему потенциалу мы занимаем не свое место в турнирной таблице, должны быть наверху. Надо стараться реализовывать потенциал», — считает Иван Савин.

Гендиректор челябинского клуба заверил болельщиков, что до конца месяца «Трактор» выправит ситуацию и положение в турнирной таблице. И продолжает вести переговоры с хоккейными агентами для того, чтобы по возможности усилить состав команды. В частности, рассматривается вариант с возвращением в Челябинск форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталия Кравцова.

«Мы сделали все от себя возможное, чтобы он остался в Челябинске. Считаю, что Кравцову нужно было хотя бы еще один сезон поиграть за «Трактор». Но односторонний контракт с „Рейнджерс“ сделал свое дело. Мы продолжаем общаться с агентом хоккеиста. Хотели бы вернуть Виталия Кравцова в „Трактор“», — признался Иван Савин.

Прорабатывается вопрос и о возможном возвращении в Челябинск чешского легионера Лукаша Седлака. В этом сезоне он подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш». Однако переговоры с форвардом возможны только после окончания нынешнего сезона в КХЛ.

Напомним, челябинский ХК «Трактор» неудачно стартовал в чемпионате КХЛ. Южноуральский клуб занимает последнее место в Восточной конференции, набрав лишь 10 очков после 15 сыгранных матчей.