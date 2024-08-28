Молодежь «Трактора» одержала красивую победу над «Югрой» в Кубке губернатора Челябинской области

Встреча в арене имени В. Белоусова 28 августа закончилась со счетом 3:0

Челябинский «Трактор» оформил чистую победу над «Югрой» в Кубке губернатора Челябинской области. Встреча в среду, 28 августа, закончилась со счетом 3:0. Владислав Сухачев остался «сухим», отразив 20 бросков по своим воротам.

Отметим, «Югра» — команда, которая выступает в ВХЛ, и «черно-белые» сегодня уравняли шансы, выставив, по сути, резервный состав. Тренер дал возможность отдохнуть лидерам, а заодно посмотрел в деле молодежь.

Первый гол в ворота Евгения Волохина оформил капитан на этой игры Виталий Кравцов, который реализовал большинство 5 на 3. Ему ассистировали Григорий Дронов и Алексей Рыкманов. На 23-й минуте (22:12) счет стал 1:0.

Спустя семь минут в ворота «Югры» влетела вторая шайба. Ее автором стал Артем Удот — и это его первый гол за взрослый «Трактор» (29:12) — 2:0.

Следующие 20 минут обе команды создавали опасные моменты, однако до реализации не доходило. Впрочем, не успели болельщики заскучать, как их снова поднял с мест гол, который стал последним в игре и первым за «Трактор» у Сергея Другаля (52:22) — 3:0.

Своим впечатлением об игре поделился наставник команды Бенуа Гру:

«Я впечатлен командой и сегодняшней игрой в целом, благодарен молодым игрокам, каждому из которых, я уверен, было важно сегодня себя проявить», — сказал он, в частности.

А вот от ответа на вопрос, известны ли уже сочетания звеньев на предстоящий сезон, главный тренер предпочел уклониться:

«Для нас сезон начнется 4 сентября, именно в этот день все узнают, кто и в каких сочетаниях будет выходить на лед. Осталось совсем недолго — потерпите».

Добавим, Кубок губернатора Челябинской области продолжается. Сегодня в дневном матче «Амур» взял верх над тольяттинской «Ладой» 3:2. В пятницу, 30 августа, «черно-белые» сыграют против «Амура», «Югра» встретится с тольяттинцами.