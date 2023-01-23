Правительство России подписало постановление, согласно которому с 23 марта 2023 года структура комплекса «Готов к труду и обороне» изменится. Возрастные ступени увеличатся до 18, сообщает Минспорт России.
«Теперь для детей и подростков „шаг“ установлен в 2 года, что логично отражает уровень развития организма и основных физических качеств человека, по законам природы! У взрослых „шаг“ с 10 лет сократится до 5 лет, и, как следствие, комплекс ГТО, очень надеюсь, станет более привлекательным для трудовых коллективов», — рассказал руководитель департамента внедрения комплекса ГТО АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.
Добавим, что обновленные возрастные ступени разработаны и одобрены группой ученых из ВНИИФК и Смоленского государственного университета спорта. Также из-за обновления возрастных ступеней скорректируют нормативы знаков отличия и внесут изменения в АИС ГТО.
Полный список возрастных групп:
Первая ступень — от 6 до 7 лет.
Вторая ступень — от 8 до 9 лет.
Третья ступень — от 10 до 11 лет.
Четвертая ступень — от 12 до 13 лет.
Пятая ступень — от 14 до 15 лет.
Шестая ступень — от 16 до 17 лет.
Седьмая ступень — от 18 до 19 лет.
Восьмая ступень — от 20 до 24 лет.
Девятая ступень — от 25 до 29 лет.
Десятая ступень — от 30 до 34 лет.
Одиннадцатая ступень — от 35 до 39 лет.
Двенадцатая ступень — от 40 до 44 лет.
Тринадцатая ступень — от 45 до 49 лет.
Четырнадцатая ступень — от 50 до 54 лет.
Пятнадцатая ступень — от 55 до 59 лет.
Шестнадцатая ступень — от 60 до 64 лет.
Семнадцатая ступень — от 65 до 69 лет.
Восемнадцатая ступень — от 70 лет и старше.