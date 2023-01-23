Минспорт России изменил структуру комплекса ГТО

Вместо 11 возрастных ступеней появятся 18

Правительство России подписало постановление, согласно которому с 23 марта 2023 года структура комплекса «Готов к труду и обороне» изменится. Возрастные ступени увеличатся до 18, сообщает Минспорт России.

«Теперь для детей и подростков „шаг“ установлен в 2 года, что логично отражает уровень развития организма и основных физических качеств человека, по законам природы! У взрослых „шаг“ с 10 лет сократится до 5 лет, и, как следствие, комплекс ГТО, очень надеюсь, станет более привлекательным для трудовых коллективов», — рассказал руководитель департамента внедрения комплекса ГТО АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов.

Добавим, что обновленные возрастные ступени разработаны и одобрены группой ученых из ВНИИФК и Смоленского государственного университета спорта. Также из-за обновления возрастных ступеней скорректируют нормативы знаков отличия и внесут изменения в АИС ГТО.

Полный список возрастных групп:



Первая ступень — от 6 до 7 лет.

Вторая ступень — от 8 до 9 лет.

Третья ступень — от 10 до 11 лет.

Четвертая ступень — от 12 до 13 лет.

Пятая ступень — от 14 до 15 лет.

Шестая ступень — от 16 до 17 лет.

Седьмая ступень — от 18 до 19 лет.

Восьмая ступень — от 20 до 24 лет.

Девятая ступень — от 25 до 29 лет.

Десятая ступень — от 30 до 34 лет.

Одиннадцатая ступень — от 35 до 39 лет.

Двенадцатая ступень — от 40 до 44 лет.

Тринадцатая ступень — от 45 до 49 лет.

Четырнадцатая ступень — от 50 до 54 лет.

Пятнадцатая ступень — от 55 до 59 лет.

Шестнадцатая ступень — от 60 до 64 лет.

Семнадцатая ступень — от 65 до 69 лет.

Восемнадцатая ступень — от 70 лет и старше.

Напомним, в федеральном рейтинге регионов ГТО по итогам III квартала 2022 года Челябинская область поднялась на 11‑е место. Кроме того, Челябинская область вошла в десятку лидеров медиарейтинга реализации комплекса «Готов к труду и обороне». Наш регион занял шестое место в рейтинге.