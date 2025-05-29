Министр спорта РФ поприветствовал участников и гостей Парижского полумарафона

Михаил Дегтярев назвал событие отличным примером для детей и взрослых

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев приветствовал участников и гостей Парижского полумарафона, который пройдет в ближайшие выходные, 31 мая и 1 июня, в Челябинской области. Он назвал полумарафон настоящим спортивным праздником, объединяющим детей и взрослых, передает пресс-служба регионального Минспорта.

«Это мероприятие — отличный пример того, как сделать спортивное событие ярким и интересным для взрослых и детей. Различные беговые дистанции, велогонка, мастер-классы, культурная программа делают полумарафон настоящим спортивным праздником, наполненным энергией и желанием вести активный образ жизни», — прокомментировал Михаил Дегтярев.

Министр привел слова президента РФ Владимира Путина:

«Наша страна по праву славится богатыми традициями физкультурного движения, объединяющего людей разных возрастов, профессий и увлечений».

Он выразил уверенность, что участники получат незабываемые впечатления и вдохновятся на новые спортивные достижения.

«Желаю всем веры, надежды и любви! Ведь любовь к России и спорту — это то, что нас объединяет!» — обратился Михаил Дегтярев, министр спорта России, президент Олимпийского комитета России.

Организаторы — министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Фонд поддержки спорта, Федерация легкой атлетики Челябинской области. Они обещают, что в этом году полумарафон станет еще масштабнее и ярче: забеги пройдут в два дня; к уже традиционным маршрутам добавятся ночной забег «Огни Уральского Парижа» и массовая велогонка; пройдут мастер-классы от ремесленников, экскурсии в музей села Париж; будут работать точки питания с национальной кухней.

Подробнее о программе Парижского полумарафона — здесь.