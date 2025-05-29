В Челябинской области стартует Парижский полумарафон — 2025

Большой спортивный праздник проводится на юге региона

В предстоящие выходные, 31 мая и 1 июня, в селе Париж Нагайбакского района состоится самый колоритный легкоатлетический пробег. В этом году Парижский полумарафон стал еще масштабнее и ярче, сообщают организаторы.

Забеги пройдут в два дня. К традиционным маршрутам добавятся ночной «Огни Уральского Парижа» и массовая велогонка. На дистанции выйдут и любители, и профессиональные атлеты, и дети, и представители старшего поколения. Каждый финишер получит медаль с уникальным дизайном и сможет сделать на ней лазерную гравировку с результатом забега.

31 мая состоятся северная ходьба, велозаезды, забег на 5 километров, ночной забег «Огни Уральского Парижа» и Парижская неделя моды.

1 июня ожидаются полумарафон (21,1 километра), забег на 10 километров, детские забеги и «Парижская миля». Продолжится красивая история под сводами уменьшенной копии Эйфелевой башни — Парижская неделя моды. Местные дизайнеры и звездный гость Алена Ахмадуллина представят 11 коллекций. Зрители увидят семь брендов и фешен-дизайнеров из Челябинской области: это София Енидунаева, Галина Синицына, Маруся Боярова, Татьяна Котова, Валентина Рыбак, 2SIDES, ЭТНОfresh.





В этом году впервые для участников организован палаточный лагерь, в котором предусмотрено все необходимое для комфортного пребывания. Для самых юных гостей забега будет бесплатный детский сад с развлекательной программой.

Участники и гости забега также смогут погрузиться в культуру народа нагайбаков, проживающих на территории уральского Парижа. Запланированы мастер-классы от ремесленников и экскурсии в местный музей. Будут работать точки питания с национальной кухней. В парке Дружбы пройдут семейный квест, баскетбольные мастер-классы и другие активности.

Кроме того, участники и гости забега смогут сделать фотографии с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым, отправить открытки из Парижа в зоне «Почты России», посмотреть концертную программу с выступлениями народных коллективов Нагайбакского района и Челябинской области, хедлайнера вечера группы NLO.





Парижский полумарафон состоится при поддержке губернатора Челябинской области. Организаторы — министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Фонд поддержки спорта, Федерация легкой атлетики Челябинской области.

Генеральные партнеры — благотворительная программа «Доброфон», «Южуралзолото Группа Компаний». Официальный партнер — компания «Ситно». Технический партнер — ПАО «Ростелеком». Партнер — экологический образовательный центр «Диостан». Партнер велогонки — «ВР 74».