Медали в виде снежинок получат призеры финала Кубка России по биатлону в Златоусте

Над дизайном и исполнением наград работали местные мастера

Победители и призеры финального этапа Кубка России по биатлону, который пройдет в Златоусте, получат уникальные награды. Медали для спортсменов изготовили мастера знаменитого златоустовского оружейного и декоративно-прикладного искусства. Они сделаны в виде снежинок, а в центре изделия изображен логотип СБР и название соревнований, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Над созданием дизайна и воплощением в металле работали художники и оружейники мастерских «Лик». Это уже стало доброй традицией: Союз биатлонистов России второй год подряд заказывает награды для своих главных стартов у уральских умельцев.

Каждая такая медаль — это не просто знак спортивного достижения, а произведение искусства, в котором воплощен характер места, вековые традиции златоустовской гравюры на металле и огромное уважение к труду и победам спортсменов.

«Когда спортивный результат встречается с высоким ремеслом, рождается нечто большее, чем награда. Это предмет, который становится настоящим символом победы, хранящим частицу души мастеров и энергию соревнований», — отмечают организаторы предстоящего события.

Напомним, что финал Кубка России по биатлону пройдет в Златоусте с 26 февраля по 1 марта. Сильнейшие спортсмены страны на соревнованиях в Челябинской области разыграют 6 комплектов наград. По их итогам определятся победители и призеры Кубка России сезона-2025/2026. Ранее мы публиковали подробную программу соревнований.