Мария Ласицкене возглавит парад звезд легкой атлетики на спартакиаде в Челябинске

Рассказываем о самых титулованных участницах предстоящих соревнований

Утвержденный состав участников состязаний по легкой атлетике на Всероссийскую летнюю спартакиаду убеждает в том, что в Челябинск приедут сильнейшие спортсменки страны. Накануне мы познакомили с топовыми звездами мужского турнира, сегодня на очереди прекрасные девушки. Они не просто красивые и стройные, но и чемпионки со множеством регалий и титулов.

10. Светлана Аплачкина (Воронежская область, бег 1500 и 5000 м)

Эта перспективная девушка из поселка Нижний Икорец Воронежской области никогда звезд с неба не хватала. Спортсменка не без успеха выступала в состязаниях по кроссу, стала даже победительницей первенства Европы. Но заставила обратить на себя внимание три года назад, когда выиграла «полуторку» на взрослом чемпионате России в Чебоксарах. Защитила она титул и год спустя на турнире в Челябинске. Пожалуй, после этого старта у специалистов пришло понимание того, что эта девушка может стать лучшей легкоатлеткой страны в беге на средние дистанции.

Свои притязания быть первым номером на «полуторке» Светлана Аплачкина подтвердила и в этом году, в ярком стиле выиграв две золотые медали на чемпионате России. Причем если на дистанции 1500 метров ей составила жесткую конкуренцию Александра Гуляева (Москва) и Ольга Вовк (Омск), то на 5000 метров победа далась практически без борьбы.

На спартакиаде в Челябинске спортсменка из Воронежа планирует также выступить на двух дистанциях. Хватит ли сил после долгого и насыщенного сезона? Вопрос сложный, на который никто не знает ответа. Но очевидно, что сделать ей это будет непросто.

На «полуторке» у нее соперницы все те же, плюс может вмешаться в борьбу Анна Щагина и Екатерина Ивонина. На «пятерке» заявлена опытная и титулованная Елена Коробкина из Москвы. На чемпионате России она сделала ставку на 10 000 м, но в Челябинске может заявиться и на дистанцию вдвое короче.

9. Ольга Вовк (Ростовская область, бег 3000 м с препятствиями)

Универсальная спортсменка из Ростова-на-Дону одинаково успешно совмещает «гладкий» бег и бег с препятствиями. Ей удалось выполнить условия отбора на спартакиаду в Челябинске сразу в трех видах программы — на дистанциях 1500 и 5000 м, а также в беге с препятствиями на 3000 метров.

На «полуторке» и «пятерке» у нее соперников хоть отбавляй. Не будем повторяться, об этом написано выше. А вот на «трешке» с препятствиями она безусловный фаворит и претендент на победу. Хотя и здесь есть серьезный конкурент в лице пермячки, выступающей за Москву, Екатерины Ивониной.

Их противостояние на чемпионате России — 2022 получилось на загляденье. Две спортсменки значительно оторвались от преследователей с первых метров дистанции. И настолько увлеклись борьбой между собой, что показали на финише фантастические секунды. Ольга Вовк выиграла забег со временем 9.09,29 — и это рекорд сезона в Европе. Улучшила свое личное достижение и Екатерина Ивонина — 9.11,39. Третий призер, Анна Тропина, отстал безнадежно много — 9.53,98.

Возможно, в Челябинске мы станем свидетелями еще одной принципиальной борьбы за чемпионство. Глядишь, одна из этих спортсменок сможет посягнуть и на, казалось бы, вечный рекорд России, который установила на Олимпийских играх — 2008 в Пекине великая Гульнара Галкина-Самитова (8.58,81).

8. Полина Кнороз (Москва, прыжки с шестом)

Несмотря на то что в России сейчас нет альтернативы несравненной Анжелике Сидоровой, в секторе для прыжков с шестом есть у нас еще одна прекрасная спортсменка, которая по уровню результатов может конкурировать на международной арене. Знакомьтесь, Полина Кнороз.

Симпатичная и стройная девушка из Москвы удивляет своими стабильно высокими прыжками. На главных стартах она не позволяет себе выступать ниже заданной планки и останавливается на высоте как минимум 5,65 м. Конечно, Полине будет сложно навязать борьбу обладателю лучшего результата сезона в мире Анжелике Сидоровой. Но вот посоперничать за второе место с Аксаной Гатауллиной и Елизаветой Бондаренко — вполне. Более того, в этой тройной дуэли она выглядит фаворитом, выиграв у обеих соперниц на чемпионате России — 2021.

И есть все основания полагать, что Полина Кнороз не останется без поддержки в Челябинске. Дело в том, что спортсменка встречается с Тимуром Моргуновым — одной из наших главных надежд Спартакиады. Хотелось бы увидеть счастливые улыбки и лица этой обаятельной пары на стадионе имени Елены Елесиной. Если учесть, что состязания шестовиков будут завершать программу спартакиады, то получится хорошая лав-стори с логичным хеппи-эндом.

7. Эльвира Хасанова (Республика Мордовия, ходьба 20 км)

Было бы глупо не включить в список потенциальных звезд предстоящей спартакиады представителей спортивной ходьбы. В этом виде программы российские девушки всегда считались одними из сильнейших в мире. Однако сейчас выбрать лучшую из лучших непросто. Дело в том, что в ходьбе на 20 км среди женщин сложно выделить ярко выраженного лидера (в отличие от мужчин).

В таком случае делаем свой выбор на участнице Олимпийских игр — 2020 Эльвире Хасановой (Чепаревой). За былые заслуги. Эта спортсменка уже долгое время является одним из лидеров женской спортивной ходьбы на дистанции 20 км. Победа на чемпионате Европы среди юниорок в 2017 году придала ей уверенности. Как результат — неоднократные победы на чемпионате страны среди взрослых спортсменов, поездка на Олимпийские игры в Токио.

В Японии ей не удалось проявить свои лучшие качества, показав итоговый 16-й результат. По возвращении в Россию спортсменка вышла замуж, сменила фамилию и теперь горит желанием вернуть себе утраченные позиции.

Соперницы достойные у нее есть. Среди них чемпионка России этого года в ходьбе на 10 км Рейхан Каграманова, а также действующая рекордсменка страны на дистанциях 35 и 50 км Клавдия Афанасьева. Мы же будем надеяться, что вмешаются в спор трех спортсменок из Мордовии южноуральские девушки. На старт выйдут четыре челябинки, лучший личный результат — у Анастасии Таушкановой.

6. Елена Коробкина (Москва / Липецкая область, бег 5000 и 10 000 м)

Удивительной липецкой спортсменке 31 год. И она вправе подать заявку на включение в книгу рекордов (не важно какую), ведь Елена Коробкина 22 раза (!) становилась чемпионкой России по легкой атлетике. Удивительный результат. Свои победы она одерживала на трех дистанциях — в беге на 1500, 5000 и 10 000 метров.

В Челябинске она может выступить в двух стайерских забегах. И в каждом из них является одним из фаворитов.

Елена Коробкина — заслуженный мастер спорта, а это штучный товар даже для российской легкой атлетики, в которой немало звездных и титулованных спортсменов. Поэтому она априори в Челябинске будет в центре внимания.

Опыта ей не занимать, но хватит ли сил держать высокий темп? Особенно если она решит заявиться на двух стайерских дистанциях. Кажется, на «десятке» у нее больше шансов на победу. Хотя на чемпионате России — 2021 в Чебоксарах показалось, что Елена была недостаточно свежа. По крайней мере, проигрывать более минуты своему же лучшему результату — это чересчур. Способны навязать ей борьбу как минимум три соперницы — Наталья Леонтьева, Алла Сидорова и Елизавета Погудо. А может, и обретет второе дыхание опытная Светлана Симакова.

5. Елена Соколова (Москва / Белгородская область, прыжки в длину)

Еще одна спортсменка со званием «Заслуженный мастер спорта», а это уже говорит о многом. Серебряный призер Олимпийских игр — 2012 на протяжении долгих лет была лидером сборной России, заполнив нишу после ухода великой Татьяны Лебедевой. Сейчас ей 36 лет, лучшие годы карьеры позади, но это не мешает уроженке Белгорода продолжать оставаться одной из сильнейших в стране в секторе для прыжков в длину.

Это она подтвердила и на августовском чемпионате России — 2022 в Чебоксарах, выиграв очередное чемпионское звание. Правда, результат (6,54 м) — не самый хороший. Но этого хватило, чтобы обойти Полину Лукьяненкову (6,50 м), Екатерину Левицкую (6,43) и Веронику Семашко (6,42). Нет никаких сомнений, что именно эти спортсменки и разыграют между собой медали на Всероссийской летней спартакиаде в Челябинске. Разве что еще Юлия Пидлужная из Екатеринбурга способна приятно удивить и преподнести сюрприз.

Кстати, Елена Соколова является единственной из нынешних российских спортсменок, кому в прыжках в длину удавалось улетать за 7-метровую отметку (7,07 м).

4. Екатерина Конева (Краснодарский край / Хабаровский край, тройной прыжок)

Парад заслуженных мастеров спорта продолжает еще одна опытная спортсменка, специализирующая в тройном прыжке. 33-летняя Екатерина Конева здесь непререкаемый лидер и авторитет, безусловный фаворит в борьбе за золото спартакиады. И только падение метеорита или еще какой-то природный катаклизм может помешать ей это сделать.

Екатерине Коневой вполне можно дать медаль за долголетие в спорте. Мама 5-летней дочки сейчас соперничает с дочерьми спортсменок, с которыми сама в свое время выступала на соревнованиях (правда, недолго). Марии Приваловой и Анастасии Матвеевой (дочь Татьяны Лебедевой) пока сложно тягаться с опытной спортсменкой.

Конкуренцию Екатерине Коневой в Челябинске может составить разве что Дарья Нидбайкина из Москвы. По крайней мере, на двух последних чемпионатах страны она постаралась ввязаться в борьбу, но уступала 39 и 45 сантиметров победительнице.

3. Полина Миллер (Краснодарский край / Алтайский край, бег 400 м)

Восходящая звездочка российской легкой атлетики. Так ее называют все специалисты «королевы спорта». И даже спортивный директор ВФЛА Юрий Борзаковский не скупится на комплименты в адрес этой талантливой 22-летней спортсменки.

До недавнего времени на 400-метровке в России не было равных Антонине Кривошапке. 35-летняя спортсменка из Ростова-на-Дону пять раз становилась призером чемпионатов мира (правда, три из них в эстафете). Бросила ей вызов на национальном первенстве в 2019 году не кто-нибудь, а скромная девушка из Барнаула. Полина Миллер одержала сенсационную победу, а вместе с ней и утверждение в качестве одного из лидеров сборной России.

Закрепила успех Полина Миллер еще дважды, выиграв чемпионат страны в 2021 и 2022 годах. И на турнир в Челябинске отправилась в качестве одного из фаворитов. Соперниц у нее тоже хватает. Та же Антонина Кривошапка или Екатерина Реньжина из Тулы. И все-таки сама Полина борется на дистанции не столько с соперницами, сколько сама с собой. Ей пока не удалось выбежать из 50 секунд (50,87). Может быть, ее время придет в Челябинске?

2. Анжелика Сидорова (Москва, прыжки с шестом)

И вот мы подобрались к двум главным звездам предстоящих в Челябинске соревнований. Впрочем, обе спортсменки украсили бы своим участием любой и международный турнир. Анжелика Сидорова — звезда не только российской, но и мировой легкой атлетики. Является одной из четырех женщин в истории, кому удалось преодолеть 5-метровый рубеж в соревнованиях по прыжкам с шестом (5,01). Первую вы прекрасно знаете — обладательница мирового рекорда Елена Исинбаева (5,06). Еще дважды гроссмейстерский рубеж преодолевали американки Дженнифер Сур и Сэнди Моррис.

Здорово выступает спортсменка из Москвы и в нынешнем сезоне. Чемпионка мира и Европы, серебряный призер ОИ-2020 подтверждает свой высокий уровень на всех российских стартах, выигрывая их с завидной регулярностью. При этом показывает отличные результаты. На чемпионате России в Чебоксарах, например, она прыгнула на 4,91 м, показав лучший результат сезона в мире.

Сможет ли она повторить или даже улучшить его в Челябинске — одна из главных интриг предстоящей спартакиады. Говорить о покорении мирового рекорда, наверное, все-таки рано, но вдруг мы станем свидетелями исторического события? Уверен, если это произойдет, о нем будут говорить во всем мире.

1. Мария Ласицкене (Московская область / Кабардино-Балкарская Республика, прыжки в высоту)

Ну и, наконец, несравненная Мария Ласицкене. Еще одна прыгунья, но специализирующаяся в прыжках в высоту. Олимпийская чемпионка — 2020, пятикратная чемпионка мира является одной из самых обсуждаемых спортсменок на планете. И все из-за ее медийности и умения сказать правду в глаза. Мария никогда не лезла за словом в карман, открыто и честно высказывала свою точку зрения, осуждая и критикуя высокопоставленных чиновников. Под ее горячую руку попадали не только руководители ВФЛА, но и президент МОК Томас Бах.

Разумеется, ей нет конкуренции на всероссийских соревнованиях. Она с легкостью побеждает всех и вся на национальных первенствах. Хотя и без провалов не бывает. Чего стоит ее поражение Анне Чичеровой на январском мемориале Лукашевича-Середкина в Челябинске в 2019 году. Но это, скорее, исключение из правил. Разве будет чемпионка всерьез рассматривать предсезонные состязания в закрытом помещении как показатель своего мастерства?

Между тем мировой и даже национальный рекорды в прыжках с шестом принадлежат не Ласицкене. И это больно бьет по самолюбию талантливой и уникальной спортсменки. Напомним, мировой рекорд установила в 1987 году болгарка Стефка Костадинова (209 см), рекорд России держится уже 11 лет за Анной Чичеровой (207 см). Мария Ласицкене имеет две результативные попытки на 206 см, которые она сделала в 2017 и 2019 годах. Для того чтобы выходить на такую высоту, на соревнованиях в прыжковом секторе должна быть серьезная конкуренция. К сожалению, в России у Марии достойных соперниц нет. Может быть, кому-нибудь из них удастся выстрелить в Челябинске? Тогда и у Ласицкене появится стимул и возможность найти в себе резервы для покорения новых вершин.

P. S. Увидеть этих прекрасных и титулованных спортсменок в Челябинске можно 25—28 августа. Соревнования пройдут на стадионе им. Е. Елесиной. Вход бесплатный. Напомним, что сильнейшие легкоатлеты страны будут представлены и в мужских состязаниях. Накануне мы выделили десятку топовых спортсменов предстоящего турнира, отдав пальму первенства барьеристу Сергею Шубенкову.