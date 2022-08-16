Сергей Шубенков станет главной звездой на Всероссийской спартакиаде в Челябинске

Рассказываем о самых известных участниках мужских состязаний по легкой атлетике

Челябинск на четыре дня, с 25 по 28 августа, станет столицей королевы спорта. К нам в гости на Всероссийскую летнюю спартакиаду приедут сильнейшие легкоатлеты страны, звезды мирового спорта. ИА «Первое областное» внимательно изучило список заявившихся участников и выбрало топовых атлетов, которые своим выступлением украсят челябинский турнир. В первой части материала представляем участников мужских состязаний.

10. Валерий Пронкин (Москва / Нижегородская область, метание молота)

Нижегородский спортсмен на протяжении долгих лет является лидером национальной сборной в метании молота. Серебряный призер чемпионата мира — 2017 много раз становился чемпионом России. Его личный рекорд (79,32) остается недосягаем для нынешних российских метателей молота. Впрочем, установлен он был сравнительно давно, в 2017 году, а сам Валерий за прошедшие пять лет был далек от того, чтобы обновить собственное же достижение. И все из-за многочисленных травм, которые мешали атлету прогрессировать.

Рослый и крепкий метатель молота — душа компании, с ним интересно общаться. В юности пробовал себя в метании копья и диска, толкании ядра. Но остановил свой выбор на молоте. Говорит, что очень уж большое впечатление на него произвели два великих советских молотометателя — Юрий Седых и Сергей Литвинов. Они крушили всех и вся на международной арене в 80-х годах прошлого века.

Но перспективы побить мировой рекорд Юрия Седых (86,75) оценивает скептически: «Это нереально! Да, я надеюсь метнуть снаряд за 80 метров, но на достижение Юрия не претендую», — честно признается Валерий.

Да, в России он продолжает оставаться королем в метании молота. Но его превосходство над другими уже не выглядит неоспоримым. За последние годы в стране подросла целая плеяда молодых и талантливых метателей молота, которые готовы свергнуть чемпиона с первой строчки пьедестала.

Один из них — Андрей Романов из Московской области. На последнем чемпионате России он показал второй результат, но уступил Валерию Пронкину совсем немного — чуть больше 2 метров. Да и Илья Терентьев из Краснодарского края метает снаряды на гроссмейстерском уровне. Есть ощущение, что в Челябинске мы станем свидетелями захватывающей борьбы в секторе для метаний молота. И одному богу известно, кто из нее выйдет победителем.

9. Анатолий и Евгений Рыбаковы (Кемерово, бег 5 000 и 10 000 м)

Братья-близнецы из города Кемерово уже давно выступают на стабильно высоком уровне. Анатолий и Евгений Рыбаковы специализируются в беге на длинные дистанции, то есть на 5 000 и 10 000 метров. Но во внесоревновательный период зачастую принимают участие в забегах на полумарафонских и марафонских дистанциях.

«Мы всегда друг другу помогаем во время бега. Когда идешь первым, второму легче бежать — и психологически, и за счет меньшего сопротивления воздуха. Потом меняемся, даем отдохнуть за спиной. И постоянно переговариваемся: „Как темп? Нажать“ — то есть работаем друг для друга пейсмейкерами. Но в отличие от них мы доходим до финиша вместе», — рассказали братья Рыбаковы в одном из интервью.

Эта убойная тактика не раз приносила успех сибирскому тандему. Достаточно сказать, что на чемпионате России — 2021 братья разделили между собой первое и второе место: Анатолий стал чемпионом (28.50,56), а Евгений — серебряным призером (29.01,32).

Высокие места занимают братья и на дистанции вдвое короче — «пятерке». Но надо отметить, что в обоих видах программы у них есть основной соперник, который чаще становится победителем. Уроженец Перми Владимир Никитин (а о нем речь пойдет ниже) — звезда российской легкой атлетики в беге на средние и дальние дистанции. Именно ему удалось побить национальный рекорд на 5 000 м в 2021 году, который ранее установил Валерий Абрамов в далеком 1981 году.

На последнем чемпионате России борьба на 5 и 10 км между Владимиром Никитиным и Анатолием Рыбаковым получилась на загляденье — два стайера устроили настоящую зарубу, сменяя друг друга по ходу двух дистанций. Победителем в этом противостоянии стал пермяк. Как будет на сей раз в Челябинске? Или скажет свое слово Евгений Рыбаков?

8. Константин Холмогоров (Москва, бег 800 м)

Многие специалисты прочили ему славу великого Юрия Борзаковского. По крайней мере, Константин Холмогоров в юниорах начал уверенно, штурмуя один национальный рекорд по своему возрасту за другим. И в целом возложенные на него авансы уроженец Перми с лихвой оправдал. Правда, приблизиться к результатам олимпийского чемпиона ему все же не удалось.

Челябинск — хорошо знакомый для спортсмена город. Мало того что Холмогоров неоднократно здесь выступал и становился чемпионом страны в 2020 году, так еще является и студентом УралГУФКа.

На спартакиаде 26-летний спортсмен, скорее всего, выступит на одной дистанции — коронной 800-метровке, хотя достойно выступает и на «полуторке». Однако на 1500 метров в российской мужской легкой атлетике есть безусловный лидер — Владимир Никитин, тоже кстати, пермяк. Велика вероятность того, что Константин Холмогоров не станет распылять силы и сосредоточится на одной дистанции, где он является безусловным фаворитом на победу.

Пожалуй, есть лишь один соперник, способный прибежать к финишу первым, — Константин Толоконников. Средневик из Москвы неоднократно бросал вызов Холмогорову на всероссийских стартах. И в ряде случаев ему удавалось выходить из очного противостояния победителем. Так, в ЧР-2021 быстрее на 800 м был Холмогоров, а на ЧР-2022 Толоконникову удалось взять реванш. Челябинская дорожка отчасти даст ответ на вопрос — кто является сильнейшим средневиком в России здесь и сейчас.

7. Алексей Федоров (Московская область / Смоленская область, тройной прыжок)

Любопытная и интригующая на спартакиаде ожидается борьба в секторе для тройного прыжка. И прежде всего благодаря опытному и титулованному Алексею Федорову. Заслуженному мастеру спорта 31 год. И он является одним из немногих российских атлетов, кому удавались прыжки за 17 метров.

Однако его выступления не всегда отличаются стабильностью, и в этом главный козырь его конкурентов, которые вплотную подобрались к лучшим результатам сильнейшего на данный момент мастера в тройном прыжке. Именно так произошло на прошедшем в этом году чемпионате России в Чебоксарах.

Алексей Федоров настолько увлекся борьбой с Александром Юрченко (именно они и считались главными фаворитами соревнований), что упустил из виду молодых и перспективных москвичей Антона Бульдова и Виталия Павлова. Неожиданно два этих атлета и взяли первое-второе места, а многолетние лидеры сборной довольствовались третьим и четвертым.

Все эти четыре спортсмена приедут в Челябинск. И это будет настоящая битва за медали! В ней Алексей Федоров по-прежнему фаворит, но и прыткая молодежь способна преподнести еще один сюрприз.

6. Илья Иванюк (Брянская область / Смоленская область, прыжки в высоту)

Состязания в прыжковом секторе — это вишенка на торте любых легкоатлетических соревнований по нескольким причинам. Во-первых, в этой дисциплине выступают титулованные спортсмены, которые задают тон на международных соревнованиях. Во-вторых, здесь часто случаются сюрпризы и непредсказуемые результаты.

Кажется, ничто не должно помешать взять очередной чемпионский титул Илье Иванюку. Тем более, что в Челябинске на национальном первенстве он уже побеждал в 2000 году. Однако не все так просто. На последнем чемпионате страны в Чебоксарах неожиданно составил ему конкуренцию Никита Курбанов. Московский прыгун уступил чемпиону на отметке 228 см лишь по попыткам.

А ведь это первенство пропускал Даниил Цыплаков, в активе которого есть прыжок на гроссмейстерскую высоту в 234 см (у Иванюка лучший результат 235 см). Не будем сбрасывать со счетов и челябинца Никиту Анищенкова, который ныне представляет Москву. На родном стадионе и при поддержке болельщиков у него могут «вырасти крылья». Вероятнее всего, судьба чемпионства на спартакиаде в Челябинске будет решаться на высоте 2,30 м.

5. Тимур Моргунов (Челябинск, прыжки с шестом)

Зато в прыжках с шестом неожиданностей произойти не должно. И это тот случай, когда болельщики должны быть довольны. В этом виде программы вне конкуренции челябинский прыгун-высотник Тимур Моргунов. На протяжении многих лет он является лидером среди российских спортсменов в прыжках с шестом. Пять лет подряд южноуралец становится лучшим на национальных чемпионатах, причем как летних, так и зимних.

Впрочем, заранее вешать золотую медаль на шею Тимуру все же не стоит. Он хоть и вошел в почетный список прыгунов, преодолевших 6-метровый рубеж, но из-за травм и повреждений не всегда готов работать на максимальный результат. И на последних двух чемпионатах страны он хоть и завоевал золото, но в борьбе. В Чебоксарах-2022, например, лидерство брали в свои руки сначала Михаил Шмыков из Иркутска (5,60 м), затем Дмитрий Кочаров из Москвы (5,65 м). И лишь удачный прыжок на 5,70 м со второй попытки позволил челябинцу одержать победу.

4. Александр Меньков (Красноярский край, прыжки в длину)

Звездным часом в карьере титулованного красноярского прыгуна в длину стал чемпионат мира — 2013 в Москве. На нем Александр Меньков улетел на космические для себя 8,56 м, установив новый национальный рекорд. Этот результат позволил ему одержать победу и впервые завоевать титул чемпиона мира.

Прошло девять лет, а опытный легкоатлет в строю и продолжает быть одним из лучших российских прыгунов в длину. Правда, приблизиться к своим результатам ему уже сложно, годы берут свое.

Составить ему конкуренцию в Челябинске могут несколько спортсменов — четверо имеют прыжки за 8 м: Денис Богданов (8,04), Данил Чечела (8,11), Артем Примак и Василий Копейкин (оба — по 8,22 м). По всей видимости, эта пятерка атлетов и разыграет между собой медали спартакиады.

3. Василий Мизинов (Челябинск, ходьба 20 км)

Даже представить сложно, что может помешать челябинскому ходоку одержать победу на спартакиаде. Преимущество Василия Мизинова над остальными спортсменами просто колоссальное. Такое серьезное, что челябинец может себе позволить в одиночестве выходить на финишную прямую и приветствовать зрителей, как это было на последнем чемпионате России в Чебоксарах. И при этом бить один за другим собственные же рекорды на дистанциях 10 и 20 км.

Можно не сомневаться в том, что к челябинским стартам он подойдет в идеальной физической форме. А родные болельщики придадут ему силы. А может быть, и попробует замахнуться на новый рекорд России, который в 2007 году установил Владимир Канайкин из Мордовии (1:17.16). У Василия Мизинова он 1:17.47.

Однако в погоне за высоким результатом есть риск получить судейские замечания за технику ходьбы. Как отмечают ряд специалистов, она у челябинца не безупречная. Хотя спортсменов с идеальной ходьбой не существует в принципе — даже у мировых лидеров «ноги зависают» в воздухе. Возможно, Василию лучше держать синицу в руках, чем ловить журавля в небе, — не стоит нацеливаться на рекорд, а спокойно дойти до победного финиша.

2. Владимир Никитин (Москва / Пермский край, бег 1 500 и 5 000 м)

Многократный чемпион и рекордсмен России — одна из главных звезд современной российской легкой атлетики. Мало того что уроженец Перми успешно совмещает бег на 1 500 и 5 000 метров, так еще и выигрывает состязания с завидной регулярностью. И если на «полуторке» соперники порой могут составить ему конкуренцию, то на «пятерке» у них практически нет шансов.

Как уже отмечалось выше, пожалуй, лишь братья Евгений и Анатолий Рыбаковы могут бросить ему вызов. Так, собственно, и произошло на чемпионате России — 2022 в Чебоксарах. Уже с первых метров дистанции Владимир Никитин и Анатолий Рыбаков ушли от соперников и затем только наращивали темп. Судьбу чемпионства они решили между собой на финишной прямой, где победу праздновал Никитин. Но какой же отрыв они «привезли» остальным участникам — 27 секунд, а это половина круга!

В отличие от чемпионата России на Спартакиаду-2022 в Челябинске Владимир Никитин решил заявиться на двух дистанциях. Сумеет ли он грамотно распределить силы и завоевать два золота — одна из главных интриг соревнований.

1. Сергей Шубенков (Московская область / Алтайский край, бег 110 м с барьерами)

Вот мы и добрались до главной звезды челябинских состязаний. Чемпион мира и Европы, участник двух Олимпиад для нас все равно что Усэйн Болт для фанатов мировой легкой атлетики — кумир для подражания и непререкаемый авторитет.

Сергей Шубенков является единственным спринтером в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравшим медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров. Ему же принадлежит и рекорд России в этом виде программы — 12,92.

Какое бы ни было состязание, любители легкой атлетики ждут от Сергея Шубенкова одного — сможет ли он выбежать из 13 секунд, повторив свой фантастический результат четырехлетней давности. Но надеяться на это, мягко скажем, наивно. Те секунды спортсмен показал на международных соревнованиях, в условиях жесткой конкуренции. Повторить это в ситуации, когда рядом нет достойных соперников, — задача не из легких.

«Впереди последний серьезный старт сезона. Конечно, хотелось бы пробежать быстрее 13,20 секунды. Но можно и еще быстрее, ведь выбегал ранее из 13 секунд. Хочется повторить этот показатель, но нужно ставить реальные цели. Возможно, я к этому не готов, нужно быть в соревновательном тонусе, чтобы бегать так быстро, соперничая с сильнейшими соперниками», — отметил Сергей Шубенков в интервью агентству ТАСС после окончания чемпионата России — 2022.

Сможет ли один из сильнейших барьеристов-спринтеров показать отличный результат — одна из загадок предстоящей спартакиады. Но, на мой взгляд, это не так и важно. Главное — не упустить возможность и своими глазами увидеть то, с какой скоростью и мощью мчится Сергей Шубенков к своей очередной победе. Поверьте, оно того стоит!