Магнитогорский спортсмен стал призером матчевой встречи по академической гребле

Александр Яковлев завоевал две медали на открытом чемпионате Республики Беларусь

На Брестском гребном канале прошла вторая матчевая встреча между спортсменами России и Беларуси по академической гребле. Две бронзовые медали на соревнованиях завоевал магнитогорский спортсмен Александр Яковлев, сообщает Федерация гребного спорта России.

Это уже вторая матчевая встреча сборных дружественных стран. В этом году впервые спортсмены России и Беларуси встретились на водных дорожках в рамках международных соревнований «61-я Большая московская регата». На сей раз сильнейшие спортсмены двух стран состязались в Бресте на местном гребном канале.

Две бронзовые медали на соревнованиях завоевал магнитогорский спортсмен Александр Яковлев. Воспитанник Татьяны Усцелемовой пришел к финишу третьим в экипаже двойки парной с Антоном Васиным. С ним же показал аналогичный результат в четверке парной с Иваном Джанджаковым и Максимом Жевлаченко. В этих видах программы победителями соревнований стали экипажи из Беларуси.