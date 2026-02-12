Магнитогорский «Металлург» дал бой «Химкам» в баскетбольной Суперлиге

Южноуральская команда хоть и проиграла 87:102, но заставила понервничать фаворитов турнира

В баскетбольной Суперлиге яркий матч сыграли «Химки» и «Металлург». Подмосковный коллектив встретил серьезное сопротивление от магнитогорцев, и все же выиграл со счетом 102:87. Южноуральская команда значительно осложнила себе задачу по выходу в плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Химки» — это, вне всяких сомнений, скрытый фаворит Суперлиги! Подмосковный коллектив располагает хорошим и сильным составом и очевидно, что находится не на своем месте в турнирной таблице. А достоин он большего, и показал это в предыдущем матче с «ЧБК». Химчане достаточно уверенно обыграли челябинский клуб со счетом 106:87 и лишили его лидерства в Суперлиге.

Разумеется, «Металлургу» в его нынешнем состоянии сложно было бороться с таким соперником. Уже в самом дебюте матча «Химки» огорошили соперника суперкрасивым данком. Виктор Заряжко выдал роскошный «парашют» на Максима Карванена и тот в полете вонзил мяч в кольцо магнитогорцев. Тот же Карванен в следующей атаке забил еще и «трешку», снова передав привет бывшим партнерам по команде.

Хозяева площадки здорово действовали в прессинге, не давая оппонентам начинать свои атаки. А еще «поливали» с дальней дистанции. Не прошло и четырех минут, а на табло уже горели 13:4. Химчане забили три «трешки» при 50-процентной реализации. Вообще у них на площадке получалось практически не все. Подтверждением этому высокая результативность — 35:15 после стартовых 10 минут игры. Причем, подмосковные баскетболисты забили 7/12 дальних бросков, а это 58% реализации!

Удивительно, но во втором периоде игра изменилась кардинальным образом. Хозяева площадки стали мазать броски. Хотя поначалу у магнитогорцев тоже мало что получалось в атаке. Но затем гости поймали какой-то невероятный кураж. Как-то незаметно они сократили разрыв в счете, а потом и вовсе умудрились выйти вперед. Точная «трешка» от Александра Мальцева — и счет уже 44:43 в пользу «Металлурга»! Впрочем, концовку четверти химчане все же забрали. 50:46 после первой половины игры.

В третьем периоде «Металлург» практически тут же выровнял положение. Теперь уже шла игра на «качелях» — поочередно команды выходили вперед. Причем, химчане чаще оказывались в роли догоняющих. Но и в этот раз они забрали концовку — 73:70 перед заключительным периодом.

Увы, на этом подвиги гостей закончились. Решающий отрезок матча хозяева провели предельно собранно: старались меньше рисковать, плотно сыграли в обороне. Прошло две минуты с начала периода, а «Химки» уже вели 82:70. «Металлург» начал играть так, как это делал в начале матча. Совершить камбэк в такой ситуации уже не представлялось возможным. В итоге 102:87 — поражение магнитогорцев, но вряд ли они могут занести этот матч себе в пассив. Даже несмотря на то, что не удалось достичь положительного результата.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. 12 февраля. «Химки» (Московская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 102:87 (35:15, 15:31, 23:24, 29:17).

«Химки»: Заряжко (21), Шарапов (16), Фидий (11), Михалев (10), Лобарев (9), М. Карванен (9), Адайкин (7), Ткаченко (6), Востриков (6), Коновалов (5), Викентьев (2), Одиноков.

«Металлург»: Богданович (17), Кочергин (13), Глазунов (12), Мальцев (8), Орехов (8), Пхакадзе (7), Скрынник (7), Степанцов (6), Михеев (4), Мартынов (4), Венников (1), Баландин.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Виктор Заряжко («Химки»)

Лидер подмосковного клуба снова был в ударе: стал самым результативным игроком матча (21 очко), реализовал 4/6 дальних броска.

Антон Глазунов («Металлург»)

Мастер своего дела, опытный игрок умело дирижировал партнерами по команде: 12 очков и 7 голевых передач.

Владислав Шарапов («Химки»)

Провел на площадке около 20 минут, весьма продуктивно: 16 очков при 83% реализации бросков с игры, с «трешки» — 3/3!

«Металлург» возвращается домой, следующие два поединка он проведет на домашней площадке. Магнитогорцам предстоит сыграть с уфимским «Динамо» (18 февраля) и «Югрой» из Сургута (21 февраля).

Фото: пресс-служба БК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).