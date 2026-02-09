Клуб «ЧБК» в равном матче уступил «Химкам» в баскетбольной Суперлиге

Это уже пятое поражение челябинцев в последних шести играх турнира

В баскетбольной Суперлиге притормозил челябинский клуб «ЧБК». Сегодня, 9 февраля, подопечные Горана Вучковича уступили в гостях подмосковным «Химкам» со счетом 106:87. Это уже пятое поражение южноуральского коллектива в последних шести матчах чемпионата. Наша команда упустила возможность догнать лидеров турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Череда неудач в последних матчах пошатнула позиции «ЧБК» в Суперлиге. Впервые с начала сезона наша команда упустила лидерство в турнире. Причем, опередили челябинцев в таблице не только приморцы из «Динамо», но и соседи из ревдинского «Темп-СУМЗа». Для того, чтобы настигнуть соперников, подопечным Горана Вучковича необходимо было побеждать в гостях у подмосковных «Химок».

Задачка непростая, если учесть силу оппонента. Очевидно, что «Химки» хоть и замыкают восьмерку сильнейших в Суперлиге, их состав и амбиции гораздо выше. Кстати, в первом круге челябинцы выиграли у подмосковного коллектива достаточно уверенно — 78:63. Оставалось закрепить успех в гостевом поединке.

Помнится, когда «Челбаскет» дебютировал в Суперлиге, он открывал турнир домашним матчем с «Темп-СУМЗ». В том поединке гости уверенно выиграли, но какие-то чудеса творил Виктор Заряжко. Он забивал все и вся, практически в одиночку решив исход поединка. Поэтому в дебюте сегодняшнего поединка, когда он забил «двушку», а вслед за ней и «трешку», подумалось, что он вновь может поймать кураж и насолить челябинскому клубу.

К счастью, дать ему «разгуляться» челябинцы на этот раз не дали. Наши парни наладили игру в защите — и химчане сбавили обороты, каждая их атака давалась с трудом. Впрочем, и наши парни в нападении себя пока никак не проявляли. Четыре минуты прошло, а на табло горели скромные 5:4 в пользу хозяев. Ближе к концу периода результативность-таки выросла, а завершили первый период химчане с минимальным перевесом в счете — 22:21.

Продолжали хозяева площадки вести в счете и во второй четверти. Челябинцы предприняли пару попыток, чтобы «камбэчнуть» (включали высокий прессинг, плотную опеку, выводили на дальние броски своих снайперов), но выровнять счет не удавалось. Более того, химчане забрали концовку и создали себе небольшое преимущество перед второй половиной матча — 54:45.

Любопытно, что у «ЧБК» лучшим на площадке был Натаниэль Поллард. Но удивила даже не его результативность (15 очков), а 100%-ная реализация бросков (5/5 с игры и 5/5 со штрафных!). Что касается «Химик», то выделить кого-то персонально в их составе было сложно — ровно сыграла вся команда.

Увы, большой перерыв не пошел на пользу челябинцам. А, может быть, 15-минутная пауза сыграла на руку химчанам. Они здорово провели 5-минутный отрезок и вырвались вперед аж на 15 очков — 64:49. У наших парней в эти минуты мало что получалось в атаке, броски не достигали своей цели. Это еще хорошо, что пару хороших сольных проходов совершил Кортез Эдвардс. 74:63 перед заключительным периодом.

Разумеется, 11-очковый перевес в большом баскетболе легко отыгрывается. Вот только как это сделать, если соперник выжимает из себя максимум и практически не ошибается? Еще и время от времени взрывается: стоит нашим парням провести пару результативных атак, как соперники отвечали своими точными бросками. Химчане в итоге преодолели 100-очковый рубеж.

Баскетбол. Суперлига. Мужчины. 9 февраля. «Химки» (Московская область) — «ЧБК» (Челябинск) — 106:87 (22:21, 32:24, 20:18, 32:24).

«Химки»: Заряжко (21), Фидий (18), Адайкин (14), Ткаченко (13), Шарапов (8), Викентьев (8), Карванен (7), Лобарев (7), Коновалов (6), Одиноков (2), Прощенко (2), Михалев.

«ЧБК»: Поллард (23), Додеус (15), Эдвардс (10), Ривный (10), Суворов (8), Туманов (7), Кондаков (6), Ильвовский (4), Стубеда (2), Савин (2).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Виктор Заряжко («Химки»)

В очередной раз проявил свои лидерские качества, стал самым результативным игроком в составе химчан (21 очко). Забил 3/7 трехочковых броска и сделал 5 передач.

Натаниэль Поллард («ЧБК»)

Лучший в составе челябинского клуба. Был лучшим по набору очков в команде. При этом лишь раз промазал с игры (7/8), безупречно выполнил штрафные — 9/9!

Евгений Фидий («Химки»)

Проявил себя в атаке, набрав уж 18 очков — хороший показатель для него и игрока его амплуа. В его активе также 4 подбора и 5 передач.

«ЧБК» упустил возможность догнать двух лидеров чемпионата. Челябинская команда осталась на третьей позиции. Впереди у нее два домашних матча — 18 и 21 февраля южноуральцы сыграют с сургутской «Югрой» и уфимским «Динамо». И это хорошая возможность организовать погоню за лидерами Суперлиги. Для этого нужно обязательно побеждать в обоих поединках.

Фото: пресс-служба клуба «ЧБК» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).