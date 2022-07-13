Магнитогорский хоккеист Евгений Малкин подписал 4‑летний контракт с «Питтсбургом»

Средняя зарплата форварда по новому соглашению составит 6,1 миллиона долларов за сезон

Воспитанник магнитогорской школы хоккея Евгений Малкин продолжит свои выступления за «Питтсбург Пингвинз». Форвард подписал новый контракт с клубом на четыре года на сумму 24,4 миллиона долларов, сообщает «Матч-ТВ» со ссылкой на пресс-службу клуба «Питтсбург Пингвинз».

Накануне Евгений Малкин заявил, что собирается выйти на рынок свободных агентов. По информации американских СМИ клуб предложил игроку новое соглашение на три года с зарплатой в 5 миллионов долларов за сезон, что не устроило хоккеиста. За 13 часов до открытия рынка свободных агентов «Питтсбург» пошел-таки на уступки, предложив Малкину более выгодные условия контракта. Теперь форвард за 4 года получит от клуба 24,4 миллиона долларов, то есть 6,1 млн долларов за сезон.

«Евгений — талант поколения, которого будут помнить как одного из величайших игроков в истории НХЛ. Его хоккейное резюме и личные достижения многое говорят о нем, и мы очень рады видеть, как он продолжает свое замечательное наследие в „Питтсбурге“», — отметил генеральный менеджер клуба «Питтсбург Пингвинз» Рон Хекстолл.

Примечательно, что на протяжении всего контракта у Евгения будет действовать запрет на обмен в другие клубы НХЛ без согласия игрока. Малкин всю карьеру в НХЛ выступал за «Питтсбург Пингвинз» — с 2006 года. Нападающий трижды выигрывал с клубом Кубок Стэнли — в 2009, 2016, 2017 годах. В прошедшем сезоне он провел 41 матч и набрал 42 (20 шайб + 22 передачи) очка. Также Евгений — двукратный чемпион и пятикратный призер мировых первенств в составе сборной России.