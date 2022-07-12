Воспитанники магнитогорской школы хоккея Илья Самсонов и нападающий Евгений Малкин выйдут на рынок свободных агентов в НХЛ. Игроки не смогли договориться со своими клубами о продлении контрактов, сообщают федеральные СМИ.
Ранее инсайдеры сообщали, что Евгений Малкин посчитал неуважительным предложенный «Питтсбургом» двухлетний контракт на общую сумму $12 млн. Игрок никогда раньше не был свободным агентом и хочет посмотреть, какие у него есть варианты. Однако уроженец Магнитогорска заявлял о желании остаться в «Питтсбурге» до конца карьеры.
Малкин всю карьеру в НХЛ выступал за «Питтсбург Пингвинз» — с 2006 года. Нападающий трижды выигрывал с клубом Кубок Стэнли — в 2009, 2016, 2017 годах. В прошедшем сезоне он провел 41 матч и набрал 42 (20 шайб + 22 передачи) очка. Также Евгений — двукратный чемпион и пятикратный призер мировых первенств в составе сборной России. Отметим, что воспитанник магнитогорского «Металлурга» побил рекорд в НХЛ. Южноуральский хоккеист установил достижение по количеству очков в плей‑офф среди россиян.
С Ильей Самсоновым немного другая ситуация. «Вашингтон Кэпиталз» сам отпустил вратаря на рынок. Клуб не сделал вратарю квалификационное предложение, которое бы закрепило права на россиянина за столичной командой. Однако вратарь сможет подписать контракт с «Кэпиталс» уже как свободный агент. Но в этом случае сумма контракта может быть другой. В минувшем сезоне у Самсонова действовал годовой контракт на 2 миллиона долларов.
Напомним, что челябинский хоккеист Валерий Ничушкин, завоевавший с «Колорадо Эвеланш» Кубок Стэнли, накануне подписал долгосрочный контракт с клубом. По условиям нового 8-летнего соглашения форвард получит 49 миллионов долларов.
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