Легкоатлет из Челябинска вышел в финал Паралимпийских игр в Токио

Александр Ширин поборется за медали в беге на 400 м

Сегодня, 1 сентября, на Паралимпиаде-2020 успешно преодолел квалификационные забеги челябинский легкоатлет с нарушением зрения Александр Ширин. Южноуралец сумел финишировать в тройке призеров полуфинала и теперь завтра выйдет на старт решающего забега в борьбе за медали соревнований.

Неоднократный победитель и призер чемпионатов страны, бронзовый призер мирового первенства стартовал сегодня во втором квалификационном забеге на дистанции 400 метров. Уроженцу Магнитогорска, ныне тренирующемуся в Челябинске, удалось показать свой лучший результат в сезоне, выбежав из 50 секунд, — 49,83. Это позволило ему выйти в финальную часть соревнований. Победу во втором полуфинальном забеге одержал мировой рекордсмен Мохамед Амгуюн из Марокко (48,52), немного уступил ему Йоханнес Намбала из Намибии (49,37).

Завтра, 2 сентября, состоится финальный забег, в котором выступят 8 атлетов, в том числе два россиянина — Александр Ширин и Егор Шапов. Забег начнется в 4:54 по челябинскому времени. Ранее ИА «Первое областное» рассказало об этапах становления в карьере южноуральского легкоатлета и оценило его медальные перспективы.