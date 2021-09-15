Легенды отечественного баскетбола дали мастер-класс для челябинских игроков

Владимир Дячок и Захар Пашутин провели тренировку для молодых баскетболистов

Сегодня, 15 сентября, в спортивном корпусе ДПШ на Алом поле, отечественные баскетбольные звезды провели мастер-класс для воспитанников челябинских спортшкол. Тренировку для них провели чемпион Европы Захар Пашутин и победитель Евролиги Владимир Дячок, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Звезды русского баскетбола рассказали игрокам о том, как нужно действовать в разных игровых ситуациях, показали пару тактических приемов. Весь мастер класс был разделен на три части. В первой игроки отрабатывали передачи и выходы в атаку, во второй — игре в защите, а в третьей — так называемые «пик-н-роллы» (атакующие комбинации между двумя игроками). За всем этим внимательно наблюдал и подсказывал еще один известный в прошлом баскетболист, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта Сергей Тараканов.

Ребята внимательно слушали тренеров, пытались выполнить упражнения правильно. Каждый старался выложиться полностью и произвести хорошее впечатление.

«Мне сегодня очень понравилась атмосфера на площадке. Ребята и девочки слушали задания, очень порадовало, что все они старались выполнить все задания и упражнения, которые я даю. Все прошло великолепно, остались только позитивные эмоции. Желаю командам „Челбаскета“ прежде всего побед и удачи», — отметил Захар Пашутин.

Отметим, что ранее почетные гости приняли участие в торжественной церемонии закладки первого камня в строительство современной «РМК-Арены», которая должна будет стать домашней площадкой для представителей командных видов спорта региона, в том числе клуба «Челбаскет».

Автор: Степан Тимощук.