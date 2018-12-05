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Челябинск посетит легендарная шестикратная олимпийская чемпионка

Известная конькобежка вручит награды юным спортсменам.
сегодня в 11:59
  |  Спорт

В Челябинске 8−9 декабря состоятся традиционные всероссийские соревнования по скоростному бегу на коньках на призы 6-кратной олимпийской чемпионки Л.П. Скобликовой. Вручить призы победителям приедет сама легендарная чемпионка.

Лидия Скобликова — единственная шестикратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту. В Челябинске существует спортивная школа олимпийского резерва по конькобежному спорту имени Л.П. Скобликовой, на базе которой проходят всероссийские соревнования по скоростному бегу на коньках.

Более ста молодых спортсменов из различных регионов страны в этом году примут участие в соревнованиях. Победители будут участвовать в первенстве России среди юниоров.

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