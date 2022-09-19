Кубок наш! Фоторепортаж победы «Динамо‑Уралочки» в ватерпольном турнире

Команда из Златоуста уверенно выиграла все матчи

Ватерполистки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» завоевали Кубок губернатора Челябинской области. Южноуральская команда доказала, что является одной из сильнейших в стране. Свидетелями их яркой победы стали корреспонденты Первого областного информагентства. Как это было — смотрите эмоциональную фотогалерею с прошедшего турнира.

Напомним, что в нынешнем турнире приняли участие шесть команд. Помимо двух команд «Динамо-Уралочки» (основного состава и резервного), выступили «Кинеф-Сургутнефтегаз» (Ленинградская область), «Спартак» (Волгоград), «Штурм-2002» (Московская область) и сборная Нижегородской области.

«Динамо-Уралочка» уверенно преодолела групповой этап, вышла в полуфинал, в котором уверенно выиграла у многократных чемпионов России. 19:8 — так крупно самый титулованный клуб страны, «Кинеф-Сургутнефтегаз», не проигрывал более 20 лет.

Ну а в решающем матче за золото турнира южноуральская команда на классе выиграла у сборной Нижегородской области (16:5) и стала обладателем Кубка губернатора.

«Приятно было видеть то, как наши девушки красиво и здорово играют. Они подтвердили свой высокий уровень мастерства — выиграли трофей. Теперь будем ждать от них яркой игры в чемпионате России. Мы с нетерпением ждем, чтобы наша команда вернула себе звание чемпионов», — отметила первый заместитель губернатора Челябинской области, президент ЖВК «Динамо-Уралочка» Ирина Гехт.

О том, как прошла финальная игра, Первое областное информагентство рассказывало вчера, 18 сентября. Поздравляем ватерполисток «Динамо-Уралочки», тренерский штаб и всех любителей водного поло с этой яркой победой! Ждем успешной игры на чемпионате России.