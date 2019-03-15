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/ Сергей Ковалев проведет бой против британца Энтони Ярда

Сергей Ковалев проведет бой против британца Энтони Ярда

«Крашер» будет защищать титул чемпиона в полутяжелом весе.
сегодня в 17:02
  |  Спорт

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO челябинский боксер Сергей Ковалев обязан защитить свой титул против британца Энтони Ярда. Такое решение приняла Всемирная боксерская организация. О дате проведении боя «Крашера» против обязательного претендента из Британии в течение 30 дней должны договориться промоутеры бойцов.

Сам Сергей Ковалев, который вернул себе чемпионский пояс, взяв реванш у колумбийца Элейдера Альвареса, уже отреагировал на решение WBO. На своей странице в «Инстаграме» он оставил обращение Энтони Ярду, где использовал ненормативную лексику.

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О поединке уже высказались другие боксеры. Так, экс-претендент на пояс WBA в полутяжелом весе Салливан Баррера считает абсурдом то, что именно Энтони Ярд стал соперником «Крашера».

Ковалев побьет его, даже если будет пить водку всю ночь накануне боя и потом еще прикладываться к бутылке между раундами. Я закончу карьеру, если следующим соперником Ковалева будет Ярд. Дайте Ковалева мне. — написал в «Твиттере» Салливан Баррера.

Отметим, что у Сергея Ковалева 33 победы, 3 поражения и одна ничья. На счету Ярда 18 боев и 17 нокаутов.

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