В Псебае (Краснодарский край) прошел финал Кубка России по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри короткий круг». Бронзовую медаль соревнований завоевала южноуральская велогонщица Диана Богданова, сообщает региональный Минспорт.
В финальных соревнованиях приняли участие 46 спортсменок со всей страны. В состязаниях среди женщин победу одержала Кристина Ильина из Санкт-Петербурга. Серебро у Анны Миролюбовой (Удмуртская Республика). Бронза у Дианы Богдановой, спортсменка является воспитанницей копейской спортшколы № 2 по велоспорту.
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