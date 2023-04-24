Копейская велогонщица стала призером Кубка России по маунтинбайку

Бронзовую медаль в дисциплине «кросс-кантри» завоевала Диана Богданова

В Псебае (Краснодарский край) прошел финал Кубка России по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри короткий круг». Бронзовую медаль соревнований завоевала южноуральская велогонщица Диана Богданова, сообщает региональный Минспорт.В финальных соревнованиях приняли участие 46 спортсменок со всей страны. В состязаниях среди женщин победу одержала Кристина Ильина из Санкт-Петербурга. Серебро у Анны Миролюбовой (Удмуртская Республика). Бронза у Дианы Богдановой, спортсменка является воспитанницей копейской спортшколы № 2 по велоспорту.Добавим, что ранее в Псебае завершились финал Кубка России и всероссийские соревнования по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк». Золотую медаль соревнований завоевала южноуральская велогонщица Марина Зорина в гонке кросс-кантри с выбыванием.