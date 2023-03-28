Копейская велогонщица стала победительницей всероссийских соревнований

Марина Зорина одержала победу в гонке кросс-кантри с выбыванием

В Псебае (Краснодарский край) прошел финал Кубка России и всероссийские соревнования по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк». Золотую медаль соревнований завоевала южноуральская велогонщица Марина Зорина в гонке кросс-кантри с выбыванием, сообщает региональный Минспорт.Во всероссийских соревнованиях выступили воспитанницы ДО СШОР № 2 Копейска. Финал турнира прошел в тяжелой и упорной борьбе. У лидирующей после первого этапа Кубка России копейчанки Дианы Богдановой на трассе порвалась цепь. Ей пришлось финишировать бегом, спортсменка заняла четвертую строчку. А победительницей соревнований стала другая копейская велогонщица — Марина Зорина.Впереди у южноуральских спортсменов международные соревнования в дисциплине «кросс-кантри». Турнир пройдет с 6 по 9 апреля в Псебае.Добавим, что ранее копейская велогонщица Эльвира Седухина завоевала золото чемпионата России. Она подтвердила звание сильнейшей в кроссовой дисциплине.