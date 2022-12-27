Конькобежка Ольга Фаткулина исполнила мечту 8‑летней спортсменки

Посредником выступил Дед Мороз специального назначения

Дед Мороз специального назначения исполнил новогоднее желание начинающей конькобежки, мечтавшей встретиться со своим кумиром — военнослужащей Уральского округа войск национальной гвардии РФ старшим лейтенантом Ольгой Фаткулиной. Титулованная спортсменка встретилась с юной конькобежкой, вручила подарки, сделала фото на память и ответила на все интересующие вопросы, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области.

Письмо с такой просьбой от восьмилетней Елизаветы пришло новогоднему волшебнику в управление Росгвардии по Челябинской области. Школьница писала, что уже второй год занимается конькобежным и роллер-спортом, активно участвует в соревнованиях, а ее тренировки проходят на родном для Ольги Фаткулиной льду — в челябинском ледовом дворце «Уральская молния». Девочка поделилась, что ее заветным желанием является встреча с серебряным призером Олимпийских игр 2014 года.

Именитая спортсменка пригласила Елизавету в ледовую арену, где рассказала о своей карьере, мотивации, а также правилах успеха. Военнослужащая Росгвардии оставила в дневнике тренировок запись с автографом, вручила подарки, а также сфотографировалась с юным дарованием, пожелав спортивных успехов.

Ведомственная акция Росгвардии «Дед Мороз специального назначения» проходит на Южном Урале второй год. Ранее росгвардейцам пришло письмо от детей, проходящих лечение в челябинском медицинском центре «Сакура», попросивших доброго волшебника о выступлении военного оркестра. Музыканты сыграли для детей попурри мелодий из советских мультфильмов, а также новогодние мотивы. Послушать росгвардейцев пришли не только дети, их родители, но и медицинский персонал — всего около 50 человек.

В прошлом году Дед Мороз специального назначения построил горку для воспитанников детского сада 147 города Челябинска. Акция проходит по всему региону.