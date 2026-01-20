Команда «ЧБК» в баскетбольном триллере уступила клубу «Темп-СУМЗ» в Суперлиге

Челябинцы проиграли со счетом 70:71, не реализовав атаку на последних секундах

В баскетбольной Суперлиге очередной матч с драматической развязкой провели команды «Темп-СУМЗ» и «ЧБК». Это была их уже четвертая игра в текущем сезоне и вновь она завершилась с преимуществом одной из команд не более 1 очка! В этот раз коллектив из Ревды одержал победу 71:70 благодаря точному сверхдальнему броску Дениса Левшина. В последней атаке челябинцы не забили из-под кольца, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Матчи между клубами «ЧБК» и «Темп-СУМЗ» в этом сезоне получаются на редкость зрелищными и упорными. В каждом из трех поединков преимущество одной команды над другой не превысило одного очка! В матче первого круга Суперлиги челябинцы в драматичном поединке в овертайме вырвали победу 85:84. В Кубке России «ЧБК» на своей площадке победили 80:79, а в Ревде сыграли вничью 82:82 и таким образом вышли в следующий раунд турнира.

Начало обнадеживающее: «ЧБК» повел в счете, причем сделал это за счет хорошего исполнения дальних бросков. Кирилл Савин и Глеб Суворов реализовали «трешки», а затем забил еще и Кортез Эдвардс в красивом сольном проходе. Так, не прошло и двух минут, как на табло горели цифры 4:8 в нашу пользу.

Увы, это било сиюминутное озарение челябинских игроков. Почти пять минут наши парни не могли набрать и очка — сбился прицел у снайперов, глупые потери мяча, ошибки в передачах. Все это привело к тому, что уже хозяева вышли вперед — 12:10. Пришлось худкоучу «ЧБК» Горану Вучковичу брать тайм-аут, чтобы сделать корректировки в атакующие схемы команды. Это помогло: пара результативных атак, и счет 19:19 после 10 минут игры.

Во втором периоде понравилось то, как баскетболисты «ЧБК» надежно и уверенно действовали в обороне — плотно опекали оппонентов, перекрывали все свободные зоны. Хозяевам площадки приходилось совершить неудобные броски. Наши парни вели в счете, но соперник следовал по пятам, не давал отдышаться. А еще чуть прибавил в концовке. При счете 40:36 команды отправились на большой перерыв.

Плотной и вязкой шла игра и во второй половине матча. В третьем периоде в роли догоняющих были челябинцы. Приблизиться к соперникам у них не удавалось, но больше, чем на 6 очков они уйти им не давали. А вот ближе к концу четверти взял нити игры в свои роли капитан хозяев Денис Левшин. Забил «двушку», а затем и «трешку» — и счет уже 53:46.

К счастью, у «ЧБК» нашелся свой снайпер. Кирилл Савин на последних секундах забил дальний бросок. 52:55 не в нашу пользу перед заключительным периодом. При этом лучший снайпер челябинского клуба реализовал 4 из 4 трехочковых броска в дебюте третьего периода. А еще со средней дистанции продолжал исправно набирать очки Глеб Суворов. Благодаря его попаданию «ЧБК» вновь вышел вперед 56:55!

Становилось очевидно, что нас в очередной раз ждет огненная концовка между командами, а победит в этой битве тот, кто допустит меньше ошибок. За полторы минуты до финальной сирены наши парни вели в 3 мяча. Кульминацией матча стало исполнение штрафных бросков у соперников. Андрей Сопин при счете «-2» не забил в обоих попытках. Но подбор остался за хозяевами, и опытнейший Денис Левшин исполнил сумасшедший дальний бросок, который завершился попаданием — 71:70!

До конца матча оставалось 5 секунд, у «ЧБК» было время на то, чтобы в последней атаке завершить игру в свою пользу. Увы, Натаниэль Поллард при жестком противоборстве защитников из-под кольца не забил... Обиднейшее поражение челябинской команды.

И в заключении фиксируем результаты между командами в текущем сезоне. Комментировать тут особо нечего, вы видите все сами:

14.10.2025. СЛ. «ЧБК» — «Темп-СУМЗ» — 85:84 от

12.11.2025. КР. «ЧБК» — «Темп-СУМЗ» — 80:79

10.12.2025. КР. «Темп-СУМЗ» — «ЧБК» — 82:82

20.01.2026. СЛ. «Темп-СУМЗ» — «ЧБК» — 71:70

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Суперлига. Мужчины. 20 января. «Темп-СУМЗ» (Ревда) — «ЧБК» (Челябинск) — 71:70 (19:19, 21:17, 15:16, 16:17).

«Темп-СУМЗ»: Левшин (11), Ильинов (11), Н. Иванов (9), Клюев (9), Сопин (8), Макаров (8), Крылов (6), Смыгин (5), Малинин (4), Евстигнеев, Копанцев.

«ЧБК»: Суворов (24), Савин (12), Додеус (9), Туманов (7), Эдвардс (5), Поллард (4), Ривный (4), Стубеда (2), Ильвовский (2), Орехов (1).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):





Глеб Суворов («ЧБК»)

Сыграл свой лучший матч в сезоне, набрав аж 24 очка. Хорошо попадал как со средней (67%), так и дальней дистанции (43%).

Денис Левшин («Темп-СУМЗ»)

Стал героем концовки матча, реализовав сумасшедший трехочковый бросок. Но в целом не запомнился какой-то суперигрой.

Кирилл Савин («ЧБК»)

Вновь атаковал кольцо соперника из-за дуги, и в целом успешно — реализовав 4/6 попыток. Полезно сыграл в защите.

«ЧБК» теряет третье подряд поражение на выезде. Заключительный матч гостевой серии наша команда сыграет 23 января в Ижевске с клубом «Купол-Родники».

Фото: пресс-служба клуба «ЧБК» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).