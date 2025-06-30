Команда Blatosphera выиграла турнир «МедиаБаскет» в Челябинске

Она забрала главный приз в 100 тысяч рублей

В челябинском спорткомплексе «Метар-Спорт» состоялся первый выставочный турнир Media Basket — 2025. Он собрал шесть медиакоманд, а хедлайнером выступил артист YANIX. Баскетбольные матчи вызвали большой интерес у южноуральцев, трибуны спорткомплекса были забиты до отказа. За поединками пристально наблюдали не только любители баскетбола, но и корреспонденты ИА «Первое областное».

Media Basket — это первая медийная баскетбольная лига в России. Основной особенностью турнира является то, что команды состоят из известных блогеров, звезд шоу-бизнеса и бывших профессиональных спортсменов. Они также дают возможность вернуться в спорт тем, кто его оставил по различным причинам.

В межсезонном турнире сыграли самые медийные команды: финалисты последних двух сезонов — HOOPS, новички пятого сезона MasterCool x MDK, команда рэпера Словетского BLATOSPHERA, игроки Андрея Кириленко DAWGS, челябинские «ЧБК MEDIA» и «Сборная MEDIA BASKET».

«В Челябинске великолепно развит баскетбол 3×3, есть сильный топовый клуб „Курчатов“, в котором играют очень хорошие и сильные ребята». Я пристально за ней слежу, и она мне импонирует. И в целом баскетбол в регионе на подъеме, местные руководители активно его развивают, уделяют много внимания массовому и детско-юношескому спорту», — отметил ведущий медиалиги Яша 3×3.

В рамках турнира также прошел отборочный этап Draft Combine — смотр перспективных игроков для участия в финале шестого сезона. В «драфте» попробовали свои силы не только парни, но и девушки. А в заключительном этапе участникам отбора противостояли игроки лиги в баскетбольных буллитах 1×1.

Турнир межсезонья открыл поединок между командами «Сборная лиги MEDIA BASKET» и «ЧБК MEDIA». Челябинцы в равном поединке все же уступили более опытным и мастеровитым соперникам — 22:37. Полуфинальные пары определила жеребьевка. Первым зрители увидели горячее противостояние MasterCool x MDK и Dawgs. Кстати, в команде юмористов случилось пополнение — Артем Григорян «Баскетбольный журнал» из T-SQUAD временно играет в MDK.

«Баскетбол — это более динамичная и многомерная игра. Баскетбол — лучшая игра с мячом, и этим все сказано», — считает Артем Григорян.

Однако новый игрок команде не помог — Dawgs сыграл лучше в нападении, выиграв у соперников со счетом 35:20. Во втором полуфинале BLATOSPHERA одержала победу над клубом HOOPS.

В матче за третье место сошлись MDK и HOOPS. Матч получился упорным, лишь с разницей в 4 очка выиграла команда HOOPS, оставив MDK приз зрительских симпатий. Финал между Dawgs и BLATOSPHERA начался с захватывающего противостояния, команда рэпера первой вышла вперед. За две минуты до конца Артем Поздняков сравнял счет, отправив матч в овертайм. В нем, в формате 1×1, Tempozfit и Cheba боролись за победу и 100 000 рублей, которые в итоге достались команде BLATOSPHERA.

«Мы довольны результатом. Хотели выиграть еще в основном сезоне, но даже этот турнир для нас очень важен. Забрали победу, забрали деньги и доказали, что можем стабильно выигрывать у сильных команд», — поделился эмоциями игрок Versh.

Завершил праздничную программу турнира его хедлайнер рэпер YANIX, собрав всю молодежь на паркете возле сцены. Здесь и духота в зале не стало помехой — зрители вовсю отрывались под песни кумира.

В целом Media Basket в Челябинске продемонстрировал высокий уровень спортивной борьбы, зрелищности, креатива и шоу. Медиаигроки показали, что мало в чем уступают в мастерстве профессиональным баскетболистам.

Текст, фото и видео: Елизавета Михно и Ангелина Захарова (ИА «Первое областное»)