КХЛ объявила первых участников Матча звезд в Санкт‑Петербурге В их число вошли капитан «Металлурга» Егор Яковлев и воспитанник «Трактора» Никита Нестеров



Болельщики сделали свой выбор в каждую из четырех команд — дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева. Они могли выбрать лучшего, по их мнению, вратаря, защитника и двух нападающих. Однако в каждой из команд не должно быть больше двух представителей одного клуба.



Таким образом, стали известны имена первых 16 хоккеистов, которые примут участие в звездном уик-энде в Санкт-Петербурге. В дивизион Харламова вошел капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев. Защитника выбирают на Матч звезд второй раз подряд. В нынешнем чемпионате он провел 18 матчей и отдал 9 результативных передач.



В команду Боброва вошел экс-форвард «Металлурга» Николай Голдобин, который перед стартом этого сезона присоединился к московскому «Спартаку». Сейчас он занимает первое место в списке бомбардиров лиги — 31 (15 + 16) очко в 20 матчах. В прошлом году Николай Голдобин принимал участие в Матче звезд КХЛ в Челябинске и стал победителем конкурса буллитов.



В дивизион Тарасова вошел воспитанник челябинского «Трактора» Никита Нестеров. Игрок уже пятый сезон выступает за столичный ЦСКА. Для защитника это будет третий в карьере Матч звезд КХЛ. В этом сезоне у него 19 матчей и 13 (4 + 9) набранных очков.



После выбора болельщиков за кандидатов смогут проголосовать представители СМИ и директорат лиги.

Дивизион Боброва

Вратарь: Никита Серебряков (СКА).

Защитник: Богдан Конюшков («Торпедо»).

Нападающие: Василий Атанасов («Торпедо»), Николай Голдобин («Спартак»).



Дивизион Тарасова

Вратарь: Алексей Колосов («Динамо» Минск).

Защитник: Никита Нестеров (ЦСКА).

Нападающие: Никита Гусев («Динамо» Москва), Виталий Пинчук («Динамо» Минск).



Дивизион Харламова

Вратарь: Владислав Подъяпольский («Лада»).

Защитник: Егор Яковлев («Металлург»).

Нападающие: Александр Радулов («Ак Барс»), Дмитрий Яшкин («Ак Барс»).



Дивизион Чернышева

Вратарь: Александр Самонов («Салават Юлаев»).

Защитник: Евгений Лисовец («Адмирал»).

Нападающие: Владимир Ткачев («Авангард»), Рид Буше («Авангард»).

Матч звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге. В первый день состоится мастер-шоу с конкурсами на силу, скорость, силу и точность броска, мастерство передач и другие компоненты игры. Во второй день шоу состоится хоккейный поединок в формате 3×3 с участием лучших игроков лиги.



Напомним, что Неделя звезд хоккея прошла в декабре 2022 года в Челябинске. В рамках мероприятия прошли Матчи звезд КХЛ, ЖХЛ и Кубок вызова, а также мастер-шоу с участием лучших игроков КХЛ.

На сайте Континентальной хоккейной лиги завершилось голосование болельщиков для определения первых игроков на Матч всех звезд — 2023 в Санкт-Петербурге. В дивизион Харламова вошел защитник «Металлурга» Егор Яковлев, а в дивизион Тарасова — воспитанник челябинского «Трактора» Никита Нестеров, который выступает за московский ЦСКА, сообщает пресс-служба КХЛ.Болельщики сделали свой выбор в каждую из четырех команд — дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева. Они могли выбрать лучшего, по их мнению, вратаря, защитника и двух нападающих. Однако в каждой из команд не должно быть больше двух представителей одного клуба.Таким образом, стали известны имена первых 16 хоккеистов, которые примут участие в звездном уик-энде в Санкт-Петербурге. В дивизион Харламова вошел капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев. Защитника выбирают на Матч звезд второй раз подряд. В нынешнем чемпионате он провел 18 матчей и отдал 9 результативных передач.В команду Боброва вошел экс-форвард «Металлурга» Николай Голдобин, который перед стартом этого сезона присоединился к московскому «Спартаку». Сейчас он занимает первое место в списке бомбардиров лиги — 31 (15 + 16) очко в 20 матчах. В прошлом году Николай Голдобин принимал участие в Матче звезд КХЛ в Челябинске и стал победителем конкурса буллитов.В дивизион Тарасова вошел воспитанник челябинского «Трактора» Никита Нестеров. Игрок уже пятый сезон выступает за столичный ЦСКА. Для защитника это будет третий в карьере Матч звезд КХЛ. В этом сезоне у него 19 матчей и 13 (4 + 9) набранных очков.После выбора болельщиков за кандидатов смогут проголосовать представители СМИ и директорат лиги.Матч звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге. В первый день состоится мастер-шоу с конкурсами на силу, скорость, силу и точность броска, мастерство передач и другие компоненты игры. Во второй день шоу состоится хоккейный поединок в формате 3×3 с участием лучших игроков лиги.Напомним, что Неделя звезд хоккея прошла в декабре 2022 года в Челябинске. В рамках мероприятия прошли Матчи звезд КХЛ, ЖХЛ и Кубок вызова, а также мастер-шоу с участием лучших игроков КХЛ. В финальном поединке команда дивизиона Боброва выиграла у соперников из дивизиона Харламова со счетом 7:6. Третье место заняли представители дивизиона Тарасова, победившие в утешительном финале команду дивизиона Чернышева.

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