Китайские танцоры приехали в Челябинск

Российско-китайские тренировочные сборы проходят в столице Южного Урала.

С 18 по 21 августа в Челябинске во дворце спорта «Юность» по-настоящему жарко, ведь там проходят тренировочные сборы по латиноамериканской программе. 300 человек танцуют под энергичную музыку, выдавая красивые и изящные движения.

В столицу Южного Урала приехало 93 спортсмена из Китайской народной республики. Масштабные тренировочные сборы «Russia Champion Camp» посвящены 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

«Культура танца в России более старинна. Когда я в России, то понимаю, что учусь у настоящих профессионалов, здесь более серьезный подход, ведь учителя — чемпионы мира. Мне нравится атмосфера, очень рад здесь находиться. Мне подробно и понятно объясняют программу. И я рад поучиться именно у русских молодых ребят и педагогов», — поделился Ван Чон Мо, танцор из провинции Хэбэй.

И тренер школьника рассказывает, когда узнали, что зовут в Челябинск, они не раздумывали и сразу стали собирать вещи: несколько пар танцевальных туфель, три костюма, и сувениры для русских друзей.

«Я слышала про этот город, что здесь много профессиональных педагогов, и у них великолепный подход к ученикам. У наших маленьких танцоров горят глаза, а душа требует танцы. И это не смотря на то, что они устают заниматься с самого утра», — рассказала Чаншу Хон, тренер из провинции Тьянси.

Продвинутые и начинающие танцоры из поднебесной, а также представители нашей страны и соседнего Казахстана обучаются уникальным авторским программам у настоящих гуру танца: Сергея Суркова, Андрея Рюпина и Андрея Ларина.

«У китайцев отношение к танцам абсолютно другое, они, естественно, по каким-то данным намного выносливее, чем мы. А также нашим детям нужно поучиться у них в плане приветствия и открытости в целом», — отметил Андрей Ларин, главный тренер по латиноамериканским танцам.

Кроме 93 человек из Китайской Народной Республики, в Челябинск прибыли и 10 танцоров из Казахстана, и 100 из других уголков России. Разместили делегации в отеле в самом центре города.

В дальнейшем уже наши русские танцоры отправятся в КНР, где уже их будут учить своим фишкам в танце.