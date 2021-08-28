Киберспортсмен Челябинской области одержал победу на международном турнире

Гарик Галоян поборется за 125 тысяч долларов на LAN-финале в Лас-Вегасе

Челябинский спортсмен выиграл престижный международный онлайн-турнир по компьютерному спорту «EVO 2021» в дисциплине Tekken7. И теперь получил возможность сразиться с сильнейшими соперниками на коммерческих соревнованиях в Лас-Вегасе, а также на чемпионате мира по киберспорту, сообщает Федерация компьютерного спорта России.

В течение недели челябинец Гарик Галоян принял участие сразу в двух крупных онлайн-турнирах по компьютерному спорту. Сначала он одержал яркую победу на Кубке России в дисциплине Tekken7 и таким образом завоевал право представить страну на чемпионате мира по киберспорту (IESF World Championship), который пройдет в Израиле.

Но еще более значимым достижением южноуральца стал успех на крупнейшем коммерческом международном турнире «EVO 2021». Гарик LMG Mob Галоян выиграл онлайн-квалификацию в регионе Восточная Европа и теперь выступит на мировом LAN-финале в Лас-Вегасе с 27 по 29 ноября. Бонусом к победе для него стал и денежный приз в размере 1000 долларов. На турнире в США челябинец сразится с лучшими игроками мира за призовой фонд в размере 125 000 USD.

Напомним, что Гарик Галоян стал призером чемпионата России по компьютерному спорту, который проводился 22-23 мая в Челябинске. В дисциплине Tekken7 он завоевал бронзовую медаль. С тех пор ему удалось значительно улучшить свое мастерство и стать первым и единственным в России победителем международного онлайн-турнира «EVO».

Спортсмен, постоянно ведёт онлайн трансляции своих игр. На стадии подготовки к турниру, при участии Федерации Компьютерного Спорта России, будет активно развиваться его канал на Twitch и другие соцсети. В данный момент, киберспортсмен сотрудничает «ФКС РФ» и американской компанией «WePlay Esports», с которым у игрока заключен тестовый контракт.