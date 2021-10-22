Киберспортивную команду Team Spirit пригласили на шоу «Вечерний Ургант»

Победители The International 2021 попытались объяснить Ивану Урганту, что такое Dota 2

22 октября киберспортивная команда Team Spirit во главе со златоустовцем Ярославом Miposhka Найденовым выступила в телевизионном шоу «Вечерний Ургант» после победы на The International 2021.



На передачу команда пришла в полном составе — кроме киберспортсменов были менеджеры и тренер. Они рассказали, что входит в их обязанности и где находится база команды. Также тренер кратко рассказал про сильные стороны каждого игрока.

«Мы всегда называем его Miposhka, а не по имени. Ярослав большой молодец, он действительно капитан команды. Очень много на себя берет игровых и внеигровых обязанностей, за что ему большое спасибо», — говорит тренер команды Айрат Газиев о Ярославе Найденове.

На официальном YouTube-канале «Вечерний Ургант» в прямом эфире программу посмотрело более 11 тысяч зрителей. В конце передачи Ярослав Miposhka вручил Ивану Урганту кофту, в которой один из игроков играл в финале турнира.

«Ребята, спасибо вам огромное, что вы просто приблизили к нам киберспорт. Когда для нас Dota 2 вдруг стала такой родной... и от этого не более понятной, к сожалению», — отметил Иван Ургант.

Напомним, Team Spirit стали победителями The International 2021 по Dota 2 и заработали более 18 миллионов долларов. Ранее их поздравил президент РФ Владимир Путин, а сами участники поделились своими впечатлениями после победы.