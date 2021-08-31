«Хотим построить американскую модель развития баскетбола русскими средствами» — тренер «Челбаскета» Евгений Сорокин

Наставник челябинского клуба размышляет о перспективах и будущем команды

Баскетбольный клуб «Челбаскет» готовится к старту сезона вместе с прежним наставником Евгением Сорокиным. Этим летом специалист подписал новое соглашение с клубом, а накануне вернулся из США, где проходил стажировку в сильнейшей лиге мира — НБА. В эксклюзивном интервью корреспонденту ИА «Первое областное» Евгений Сорокин поделился впечатлениями от пребывания в Северной Америке, рассказал о важности работы «Челбаскета» в медийном пространстве и представил, как клуб может выступить в новой «РМК-Арене».

«В Америке осуществил свою детскую мечту — поработал с игроком топ-уровня»

— Вы начинающий специалист. Рискну предположить, что вы, в отличие от многих отечественных тренеров со стажем, получали представление и любовь к баскетболу, глядя на игру звезд американской НБА?

— Да, так и есть. Уверен, что НБА для подавляющего большинства тренеров и игроков — это икона и луч света, на который все смотрят и восхищаются с раннего детства. Знаю, что многие придерживаются концепции развития step by step, то есть шаг за шагом строить свою карьеру, пока не достигнешь своего максимума. Но я сомневаюсь, что смогу понять человека, который не стремится попасть в том или ином качестве в сильнейшую лигу мира. НБА — это двигатель мирового баскетбола. Даже для Евролиги — это старший брат, за которым она следит, старается перенять его опыт для построения своей бизнес-модели развития.

— В Америке есть немало и других финансово благополучных лиг, на которые равняются другие. Хоккей, американский футбол, бейсбол…

— Да, но баскетбольная лига продолжает оставаться самой прибыльной. И другие виды спорта тоже ориентируются на НБА, стремятся выйти на ее уровень доходов.

— Именно поэтому вы так стремились побывать на стажировке в Америке, чтобы изнутри понять, как это все работает?

— Да, впервые я туда отправился два года назад. Но тогда посыл был другой — хотелось воплотить свою детскую мечту, увидеть своими глазами то, какое внимание уделяется баскетболу, как он возник и какое получил развитие. То есть в большей степени та поездка носила ознакомительный характер, я получил лишь поверхностное представление о том, как там все устроено.

— Были впечатлены?

— Не то слово! Можно описать ту поездку одним словом: «Вау!». В течение месяца я спал по три часа в сутки только лишь потому, что не хотел ничего пропустить, впитывал как губка все увиденное.

— А как возник вариант с нынешней стажировкой в Северную Америку?

— Еще будучи впервые в Америке, мне удалось пообщаться с местными тренерами разного уровня. Среди них были и русскоговорящие специалисты, ныне работающие в НБА. Все это время я поддерживал с ними дружеские отношения — общался, переписывался в соцсетях. Все это вылилось в конкретное предложение снова приехать за океан и более тесно поработать, принять участие в подготовке профессионального игрока к старту нового сезона в НБА. В данном случае речь шла о баскетболисте сборной Украины Святославе Михайлюке. Он задрафтован «Лос-Анджелес Лейкерс», играл за «Детройт Пистонс», а сейчас выступает за «Оклахому-Сити Тандер».

— То есть вы занимались с ним тет-а-тет?

— Нет. Сама программа пребывания в Америке была очень насыщенной. Порой, бывало, в 4:30 утра уже ехали в тренировочный зал, чтобы позаниматься с перспективными школьниками и студентами. Затем полтора часа тренировок со Святославом — отработка броска, разбор игровых ситуаций и т. д. С ним занималась группа тренеров, мои коллеги из Украины и Беларуси.

— Понравилось?

— Конечно! Не каждому дан шанс поработать с игроком топ-уровня. Это очень большая ответственность — заниматься с баскетболистом такого высокого класса. И работать с ним — это ни с чем не сравнимые ощущения как в эмоциональном, так и профессиональном плане. Я получил столько пищи для размышлений!

«Институт волонтерства — ноу-хау российского баскетбола»

— Только вряд ли полученный опыт можно как-то перенести на российскую действительность.

— Конечно, глупо пытаться что-то скопировать из НБА, учитывая инфраструктуру лиги, мотивацию игроков, тренеров и всех, кто работает в этой сфере. Это богатейшая и самодостаточная лига, в которой работа всех подразделений продумана до мелочей. Попытка что-то бездумно скопировать и перенести это на российскую действительность будет обречена на провал. Скажем, как мы можем разработать программу для восстановления организма спортсмена, если в Америке на это предусмотрены миллионы долларов?!

Тем не менее я почерпнул много вещей, которые хотелось бы опробовать в России. И даже успели некоторые из них опробовать. При поддержке президента клуба Николая Сандакова мы внедряем в нашей работе так называемый институт волонтерства. В Америке он повсеместно развит, в России его практически не существует.

— Что это такое?

— Суть простая и не требует каких-то финансовых вливаний. Любой желающий может познакомиться с профессией тренера, почувствовать ее изнутри. Мы даем возможность каждому познакомиться с тем, как происходит тренировочный процесс в профессиональных командах. Готовы поделиться опытом и своими наработками. Но о запуске такого института волонтерства пока немногие знают. С помощью пиар-службы надеемся донести эту информацию до всех людей, интересующихся спортом. На мой взгляд, это некое ноу-хау для профессионального российского клуба. Не каждая спортивная организация готова открывать свои двери для всех желающих и показывать то, как она работает.

— Для того чтобы реализовывать этот и многие другие проекты, необходимо, чтобы прошло какое-то время на раскрутку баскетбольного бренда и клуба «Челбаскет».

— Вот именно! Полностью с вами согласен. Конечно, надо время, чтобы заявить о себе, обрести популярность и медийность. Я сам родом из Сибири. Скажем прямо, не менее суровое место для развития баскетбола. Переехал в Челябинск, почти год здесь живу и вижу, как меняется отношение к баскетболу у жителей города. В этом плане пиар-служба «Челбаскета» делает очень большую и качественную работу. По городу множество баннеров и плакатов с изображением игроков, наших ребят приглашают на ТВ и радиоэфиры. Выходишь на Кировку — а там люди в клубной атрибутике… Знаете, я каждый день иду на работу мимо спортплощадки на Алом поле. И не перестаю удивляться: в любое время суток там всегда играют в баскетбол. Вот такое отношение в Челябинске к этому виду спорта меня подкупает. Не скрою, это стало ключевым фактором в моем решении продлить контракт с «Челбаскетом».

— А что, были сомнения?

— Нет, но в плане развития клуба, его поступательного движения наверх, необходимо было обсудить все вопросы. В этом межсезонье мы долго формировали состав, старались прийти к общему знаменателю, чтобы он был сбалансированным и боеспособным. Кроме того, было принято решение сформировать женскую команду для участия в ДЮБЛ (детско-юношеская баскетбольная лига). В прошлом году «Челбаскету» удалось прыгнуть выше головы — в дебютном сезоне войти в шестерку сильнейших клубов Суперлиги-2. При этом в плей-офф наша команда стала единственной, кому удалось обыграть «посеянных» выше соперников. И в новом сезоне нужно ставить более высокие задачи. Мы с директором клуба Николаем Дмитриевичем Сандаковым долго обсуждали стратегию развития клуба. Одной из причин, которые убедили меня остаться, является строительство в клубе американской модели развития русскими средствами.

«Медийная поддержка „Челбаскета“ — одна из лучших в стране»

— Складывается впечатление, что с президентом «Челбаскета» Николаем Сандаковым вы часто и много общаетесь. И во многом ваши мнения схожи. Есть моменты, где ваше отношение к чему-либо расходится?

— Да, у нас происходит регулярное ежедневное общение. И это очень здорово, когда есть такой тесный контакт людей, работающих во благо клуба. Даже не могу сказать, в чем наши мнения различаются. Наверное, вы уже заметили, что в «Челбаскете» огромное внимание уделяется медийности: снимаем видеоролики для «ТикТока» и «Инстаграма», заливаем видео на «Ютуб», много общаемся с прессой. Для большинства тренеров это в диковинку, потому что не каждый из них согласится пустить на тренировку человека с камерой и дать ему возможность снимать работу клуба.

— Хм, усиление работы клуба в медийном пространстве — это ваша инициатива или президента клуба?

— Пожалуй, пазл сложился еще тогда, когда я познакомился с Еленой Герасименко, руководителем нашей пиар-службы. Увидел то, на каком высоком уровне в «Челбаскете» создается качественный контент, направленный на популяризацию и развитие баскетбола. Медийная поддержка челябинского клуба, без преувеличения, одна из сильнейших в стране. И тогда я понял, что должен подстроиться под эти современные реалии прогрессивного развития клуба. Если нужно моему игроку вместо тренировки быть на каком-то медийном мероприятии, значит, это необходимо. В XXI веке баскетболист — это не просто игрок, забрасывающий мяч в кольцо, а лицо клуба, его бренд.

— Так легко говорить человеку, у которого есть собственный ютуб-канал с более 240 тысячами подписчиков.

— (Смеется.) Ну да, не без этого. Я создал этот проект с товарищами с целью помочь начинающим игрокам или любителям баскетбола.

— То есть, скажем, через два-три года, при качественной медиаподдержке, например, игрок вашего клуба Андрей Малышев сможет стать узнаваемым в городе спортсменом?

— А почему бы и нет? У него хорошая, интересная история. В 2015 году он пришел в челябинский клуб, но вынужден был уйти, когда все рухнуло. А теперь вернулся, чтобы со второй попытки поднять нашу команду на новый уровень. Нынешние игроки «Челбаскета» уже являются звездами для поклонников клуба. И все потому, что у болельщиков есть возможность пообщаться с каждым игроком после матча. У нас небольшой зал, вход и выход с площадки один. Иногда приходится за руку выдергивать ребят от болельщиков, чтобы провести послеигровое собрание. А что будет через пару лет? Может быть, не пара сотен фанатов во Дворце пионеров и школьников на Алом поле, а пять тысяч болельщиков на «РМК-Арене» дружно будут скандировать фамилии наших игроков.

— А вы в это верите? Каким вы видите будущее «Челбаскета» в ней?

— Я практически каждый день проезжаю мимо места, на котором должны построить «РМК-Арену», и мысленно представляю, как мы будем там играть. Это будет один из самых лучших комплексов по игровым видам спорта. Я не сомневаюсь в том, что сделают свою работу президент и директор клуба, выполнит свое предназначение пиар-служба, другие сотрудники клуба. Их работа будет соответствовать высоким стандартам красавицы-арены. Поэтому и я со своими ребятами стремлюсь к тому, чтобы игра команды соответствовала этому уровню.

«В Челябинске есть свой Леонид Якубович»

— В общении с вами ловлю себя на мысли, что вы человек-эйфория, который во всем видит только самое хорошее и не допускает мысли, что может пойти что-то не так.

— Возможно, но я убежден, что нужно заряжать своей энергией и позитивом окружающих меня людей. Тем более если речь идет об игроках нашей команды. Они должны верить в то, что могут многого достичь, если будут прикладывать к этому усилия. Многие люди видят лишь верхушку айсберга — день игры, но мало кого интересует, как команда готовилась к ней, как тренерский штаб не спит ночами, прокручивая в голове тактику, комбинации и т. д. Но я стараюсь не показывать этого, не вижу смысла лишний раз об этом говорить.

— Нет опасения, что в один момент все это может рухнуть? За последнее десятилетие профессиональный баскетбол в Челябинске дважды прекращал свое существование.

— Мне кажется, у каждого человека есть такие опасения. Буквально вчера посетила одна мысль: а что будет с «Поле чудес», если уйдет Якубович? И не нашел ответа. У нас в Челябинске есть свой такой баскетбольный Леонид Аркадьевич. Он тащит на себе эту ношу, уделяет много времени и внимания тому, чтобы «Челбаскет» успешно развивался. Я тоже хочу искренне верить в то, что у Николая Сандакова получится сделать так, чтобы баскетбол в Челябинске пустил глубоко свои корни. Настолько глубоко, чтобы никакие внешние факторы не могли отразиться на этом виде спорта.

Авторы: Виталий Визаулин, Степан Тимощук